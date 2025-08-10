Nuevos enemigos y aliados protagonizan el primer tráiler de la segunda temporada de One Piece de Netflix

En el marco de la celebración del One Piece Day 2025, Netflix libero el primer adelanto de lo que será la segunda temporada de su serie adaptación live action del famoso manga del autor japones Eiichiro Oda, misma que traerá de regreso a la tripulación de los Sombrero de Paja en una aventura por la Gran Ruta.

Como se puede ver en el tráiler, la segunda temporada de One Piece contará con la introducción de nuevos e importantes aliados para Luffy y sus amigos, entre ellos la princesa Nefertari Vivi del reino de Arabasta quien será interpretada por Charithra Chandran, así como Brogy "el ogro rojo", un guerrero gigante interpretado por Brendan Murray.

Brogy "el ogro rojo" será un aliado de los Sombrero de Paja

Foto: Captura de pantalla YouTube/Netflix Latinoamérica

Por otra parte, en el avance también se muestran a algunos de los antagonistas con los que los Sombrero de Paja tendrán que lidiar en la nueva temporada, tales como el implacable capitán de la Marina, Smoker (Callum Kerr), y la misteriosa Nico Robin (Lera Abova), la vicepresidenta de la organización Baroque Works, quien posteriormente se unirá a la tripulación de Luffy.

Noticias Relacionadas Merlina temporada 2: claves para entender la nueva historia de Netflix

Nico Robin aparecerá en la segunda temporada de One Piece

Foto: Captura de pantalla YouTube/Netflix Latinoamérica

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de la serie de One Piece de Netflix?

Junto al lanzamiento del primer tráiler de la segunda temporada de One Piece, Netflix revelo una buena noticia para los fanáticos pues conformo que ya están trabajando en la producción de una tercera temporada, mostrándose seguros del éxito que conseguirán con la adaptación de los arcos de Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden y Drum Island.

Sin embargo, los fans de One Piece tendrán que ser muy pacientes y esperar un poco más para poder disfrutar de los nuevos episodios del live action, pues al final del adelanto Netflix confirmó que la segunda temporada se estrenará hasta el año 2026 sin revelar la fecha exacta de salida, misma que se espera, se de a conocer próximamente.