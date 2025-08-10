Ninel Conde rompe en llanto por mensajes en su contra; teme avergonzar a sus hijos

La incertidumbre crece en La Casa de los Famosos México en plena gala de eliminación, pues durante este domingo se escucharon mensajes del exterior dirigidos a Mariana Botas y Elaine Haro en los que les piden alejarse de Ninel Conde. Aunque la actriz pensó que era obra de la producción, más tarde no pudo contener el llanto al considerar la imagen que el público tendría de ella y que los comentarios negativos podrían afectar a sus hijos.

El 'Bombón asesino' inició la competencia con el pie derecho colocándose como una de las participantes favoritas junto a Abelito, sin embargo, su actitud en los últimos días cambió la opinión del público y en redes sociales surgieron críticas en su contra. Sobre todo luego de la pelea que tuvo con Alexis Ayala en la que lo acusó de "violentar" a Elaine Haro durante uno de los retos, algo por lo que fue comparada con Ricardo Peralta.

Ninel Conde afectada por mensajes en LCDLF México

En una charla con Facundo la actriz de "Rebelde" se mostró angustiada ante las críticas que podría estar recibiendo afuera de La Casa de los Famosos México por su actitud, que hasta el momento consideraba correcta. Esto debido a la manera en la que esto ha afectado tanto la vida personal y la carrera profesional de otros participantes en temporadas pasadas, tal y como ocurrió con Ricardo Peralta y Mariana Echeverría.

“De pronto se puede ondear la gente a la que le dicen y pues yo me siento mal, digo: ‘Pues qué hice’ (…) Me la había estado pasando bien, pero de pronto como que… Aquí está muy cabr** crear, crear caos es lo más fácil", dijo Ninel Conde preocupada por lo ocurrido.

Ninel Conde preocupada por sus hijos ante críticas

La también cantante no pudo contener las lágrimas al hablar con Shiky, Elaine Haro y Dalilah Polanco -sus compañeros del cuarto Día- sobre la preocupación que siente por sus hijos ante las críticas que podría estar recibiendo derivadas de su participación en el reality show. Conde puntualizó en su hija, Sofía Telch, quien le habría pedido no ser mencionada durante el programa.