Muere Juan Carlos Ramírez, a los 38 años, el querido actor de Como Dice el Dicho y Rosario Tijeras tenía un aneurisma cerebral

La madrugada de este domingo se dio a conocer la lamentable muerte del actor Juan Carlos Ramírez a la edad de 38 años y tras complicaciones de salud ocasionadas por un aneurisma cerebral.

Fue su agencia de representación la que dio a conocer la lamentable noticia y pidió a los fans oraciones para la familia del protagonista de Como Dice el Dicho y Rosario Tijeras, entre otros proyectos.

A través de redes sociales, la agencia I Am This compartió las exequias lamentando la muerte de Juan Carlos Ramírez Ayala, nombre completo del actor que también actuó para La Rosa de Guadalupe y El Último Rey, la serie biográfica de Vicente Fernández.

"Descansa en Paz. Juan Carlos Ramírez Ayala. Tu calidez, pasión y compromiso lo llevaremos en el corazón", se lee en el mensaje.

Así se dio a conocer la muerte del actor. (Foto: IG @iamthis.agency)

¿De qué murió Juan Carlos Ramírez Ayala?

I Am This, la agencia que representaba al actor, compartió un mensaje en el que confirmó y lamentó el fallecimiento de uno de sus talentos y además, explicó a los fans que la causa de muerte fue un aneurisma cerebral. Ante ello, también pidieron apoyar a los familiares en este difícil momento.

"Juan Carlos hace unos días falleció de un aneurisma cerebral. Pedimos sus oraciones para toda la familia Ramírez Ayala", se lee en el mensaje de la agencia.

Familia del actor de Como Dice el Dicho lo despide en privado funeral

En una historia de Instagram I Am This también compartió una foto del funeral que organizó la familia de Juan Carlos Ramírez Ayala, un momento de lo más íntimo y privado. Allí se dio cita la familia y amigos cercanos, quienes lo recordaron con retratos y rodeado de flores.

"A nombre de la familia les damos las gracias por habernos acompañado, sus padres y familiares están agradecidos con tantos mensajes y las llamadas, Juan Carlos hace unos días falleció de un aneurisma cerebral pedimos de sus oraciones por toda la familia Ramírez Ayala!", escribió la agencia.

La familia lo despidió este fin de semana. (Foto: IG @iamthis.agency)

¿Quién era el actor Juan Carlos Ramírez Ayala?

Juan Carlos Ramírez Ayala fue un arquitecto y actor mexicano que falleció a la edad de 38 años a causa de un aneurisma cerebral; cabe destacar que a lo largo de su trayectoria artística formó parte de distintos proyectos de renombre para la televisión mexicana como La Rosa de Guadalupe y Como Dice el Dicho y también para algunas plataformas de streaming.

Sin embargo, estas famosas series de televisión abierta son solo algunos de sus trabajos más recordados, ya que también formó parte de los elencos de:

El Último Rey

Minas de Pasión

Marea de Pasiones

Rosario Tijeras, temporada 4

Dra Lucía

Esta historia me suena

Un día para vivir

Preso No. 1

El Boxeador

Sus estudios en actuación están certificadas por Argos Casa Azul, según su perfil de LinkedIn; en lo que respecta a su experiencia como actor no solo destacan los título anteriores, sino también con empresas de renombre en Televisa Univision, TV Azteca, ViX y Sony Pictures Entertainment.

Por si fuera poco, en sus redes sociales el destacado actor se denominaba a sí mismo como un emprendedor y en cuanto a sus estudios, se sabe que también estudió arquitectura. Según su perfil de LinkedIn, es un licenciado titulado de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

En esta área profesional trabajó desde el 2011 y antes de lanzarse como actor, en sus estudio laboró como dibujante y diseño arquitectónico, diseñador de arquitectura sustentable, arquitecto, diseñador y urbanista. Además fue fundador de Ahó, una marca de ropa artesanal huichol y cofundador de Limpura.