Mhoni Vidente asegura que La Casa de los Famosos México está embrujada y llena de envidias

La Casa de los Famosos México se ha convertido en uno de los programas más queridos del público, aunque fue Mhoni Vidente quien dio a conocer que esta tercera temporada esta llena de envidias y hasta dejó al descubierto que está embrujada según reveló la astrologa más querida del espectáculo.

La famosa vidente dio a conocer su postura para el reality show del momento y asegura que hay muchas personas con sentimientos negativos que no desean que sus compañeros progresen por lo que esta nueva temporada está llena de envidias, pero agregó quienes son los personajes que están salvando la emisión,

El público de La Casa de los Famosos México asegura que esta nueva temporada es distinta, hay quienes dicen que no se sienten atrapados por los personajes que forman parte del elenco y otros que simplemente no les interesa estar al pendiente, a lo que Mhoni Vidente confiesa que la producción a traviesa por una brujería poderosa que está provocando problemas.

Hoy saldrá el segundo habitante de La Casa de los Famosos México. Foto FB/lacasadelosfamosmx

¿La Casa de los Famosos México está embrujada?

Mhoni Vidente retomó varias de las criticas que el mismo público ha dicho sobre La Casa de los Famosos México, además mencionó que los televidentes quieren ver cosas diferentes y la producción no les está dando nada distinto, así como también agregó que se siente muy forzada toda la trama.

Durante la lectura, el programa recibió la carta Loco y la carta del Diablo que indica que alguien del pasado, es decir algún exparticipante podría haber lanzado una “venganza espiritual” contra el reality show, por lo que Mhoni Vidente revela que no funciona como las otras ediciones.

“Se sienten presencias y hay envidia”, dice Mhoni Vidente

La vidente dijo que pueden verse conflictos entre los participantes y otras situaciones extrañas dentro de la casa. “Van a seguir pasando cosas… fantasmas, objetos que se mueven. Yo sé lo que les digo”, fue lo que mencionó la experta en temas astrológicos y místicos.

¿Qué pasará con La Casa de los Famosos?

Pero eso no fue lo único que dijo Mhoni Vidente sobre este reality show, además mencionó que hay varios personajes que “salvarán” esta temporada de La Casa de los Famosos tal y como Aldo de Nigris a quien lo visualiza como el nuevo galán de televisión de la talla de William Levy, así como Abelito y Aarón Mercury, quienes son parte del cuarto Día y quienes están sumando contenido a la historia del proyecto.