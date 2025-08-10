Marianne Gonzaga da sus primeras palabras en TikTok tras salir de la cárcel por agredir a Valentina Gilabert

La mañana de este domino Marianne Gonzaga se volvió tendencia en TikTok tras aparecer por primera vez en redes sociales tras salir de la cárcel; recordemos que estuvo detenida desde febrero pasado cuando apuñaló a la influencer Valentina Gilabert, aparentemente por salir con su ex novio y padre de su bebita Emma.

El pasado 23 de julio Marianne Gonzaga fue puesta en libertad luego de cinco meses en la cárcel por agredir a la influencer y modelo de 18 años y si bien se ha abstenido de estar demasiado activa en redes sociales al no publicar los videos que solía compartir, sí ha dado señales de que ha retomado su cuenta, en la que acumula más de 500 mil seguidores.

Primero fueron likes a comentarios de sus fans, después videos compartidos con mensajes sobre la amistad y la traición, pero este domingo reapareció para poner fin a la polémica y ofrecer sus primeras palabras para aclarar qué fue lo que ocurrió el día que atacó a Valentina Gilabert, pareja actual de su ex.

Sin embargo, se limitó en sus declaraciones y evitó hablar de más, aunque sí regresó a TikTok para dejar en claro que a más de cinco meses del caso, siguen existiendo especulaciones y teorías sobre lo que realmente ocurrió. Tras esto, en redes se ha dividido el debate sobre el retorno de la influencer a la plataforma china.

Marianne Gonzaga estalla en TikTok tras falsas acusaciones

"Ya no saben ni que más inventar verdad?", escribió Marianne Gonzaga en un video que publicó la creadora de contenido @erika.gueevara, quien lamentó que la influencer haya salido de la cárcel tras la agresión en contra de Valentina Gilabert y quien además compartió una teoría más de lo que ocurrió el día del ataque.

La joven posteó un video en el que retomó las fotos que se filtraron sobre la escena del crimen y destacó que hay un gloss junto al arma con la que apuñaló a la modelo. Allí mismo compartió la marca y lanzó la interrogante de si después de lo que ocurrió, la influencer se tomó un momento para arreglarse los labios.

Tras este video viral, la propia Marianne Gonzaga lamentó que se estén inventando tantas cosas sobre lo que pasó en febrero pasado; sin embargo, no salió a dar detalles ni a contar su versión de los hechos. Por supuesto, en cuestión de minutos el mensaje de la mommy bloger causó revuelo y dividió opiniones en redes.

Este es el primer mensaje que deja en redes. (Foto: TikTok @erika.gueevara)

La razón de ello es que muchos le pidieron que deje de usar sus redes sociales, argumentando que es un mal ejemplo, eso sin mencionar que otros más cuestionaron a Erika Guevara por ponerle atención al detalle del gloss.

Ay, Marianne ya mejor ni uses redes sociales.

De verdad te tomaste el tiempo de investigar eso?

Etiqueten a Marianne para que nos ente en un storytime ahorita que anda activa en TikTok

Ay amiga ya pasa la página, ya ni Valentina lo piensa tanto.

Pensar es gratis hermosa

Amiga, fluye, Valentina pidió dejar el tema y por respeto a su proceso hay que dejar el tema atrás.

Medidas que Marianne Gonzaga debe seguir tras salir de la cárcel en libertad asistida

Marianne Gonzaga recibió una libertad asistida tras cinco meses en prisión por apuñalar a Valentina Gilabert; de acuerdo con los detalles que compartió la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, se le dio esta sentencia tras un acuerdo de la víctima y de su representación legal para continuar con su proceso fuera del centro penitenciario.

Sin embargo, para que la creadora de contenido pueda continuar su proceso fuera de la cárcel deberá cumplir con algunas medidas que son parte de su sentencia. Entre ellas: