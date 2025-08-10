Mariana Botas revela que se besó con Drake Bell en una fiesta: "Me cantó en la camioneta" | VIDEO

¡Soltó toda la sopa! Mariana Botas se sinceró en La Casa de los Famosos México al confesar que tuvo un romance fugaz con Drake Bell, pues durante una fiesta que organizó un amigo que ambos tienen en común, los dos intercambiaron varios besos y momentos románticos; sin embargo, todo quedó en una aventura con la que la actriz emocionó a los habitantes.

Todo comenzó cuando en una albercada dentro del reality show, la actriz reveló que su gran crush de la vida era Drake Bell, quien en alguna ocasión la buscó personalmente para que lo conociera en una de sus visitas a México. Sin embargo, el momento en el que terminaron en una fiesta de antro y unos besitos ocurrió mucho tiempo después.

De acuerdo con lo que contó a los habitantes de La Casa de los Famosos, en una ocasión un amigo que ambos tenían en común organizó una fiesta en la que coincidieron y mucho más que eso, pues el cantante reconoció a Mariana Botas y más tarde, surgió la pasión.

"La realidad es que ese día, esa noche, me lo besuquee toda la noche en el antro. Pero él de que me traía agarrada de la mano en el antro y que pongan una canción para bailar con ella, y de qué quieres", recordó.

Mariana Botas recordó que fue algo de solo una noche. (Foto: IG @drakebell)

Antes de continuar con su relato, explicó que ni ella misma se podía creer lo que estaba ocurriendo, por lo que no paraba de repetir que necesitaba que alguien la pellizcara para despertar de su sueño. Y antes de meterse en una polémica en redes por el pasado sentimental del también actor, Mariana Botas aclaró que ambos estaban solteros y sin compromiso, ya que tiempo atrás él se había divorciado.

"Ese día es el mejor día de mi vida. Güey, agarrada de la mano y empezaron de 'vámonos a otro antro' y me decía Juanjo (un amigo de ambos): 'Vámonos porque si no vas tú, no va a querer ir'. (Drake) Me dice: 'Pues si tú vas, yo voy' y yo de órale", mencionó.

Tras esto, la parejita decidió moverse de antro para continuar con la fiesta y ambos, junto a la hermana de la actriz de Una Familia de 10 se subieron a la camioneta donde ocurrió un momento de lo más romántico, cuando Drake Bell comenzó a cantarle a Marina Botas.

"Íbamos en la camioneta de Drake y me venía cantando canciones, así cantando. Mi hermana fue conmigo ese día al antro y mi hermana grabando atrás, digo no se ve nada porque era de noche. Me dice mi hermana: 'Güey, te juro que si no hubiera estado yo ese día ahí contigo no te creo nada de lo que vi'0", destacó.

Finalmente, Mariana Botas mencionó a Dalílah Polanco, a Priscila Valverde y a Elaine Haro que fue el mejor día de su vida, ya que Bell siempre se portó "divino". Y algo que jamás olvidará es que se le cumplió sus sueño, ya que ella se convirtió en el centro de atención para el cantante por una noche entera.

Al día siguiente, el cantante le escribió por WhatsApp para hacer de la noche un momento todavía más especial cuando le dijo: "Besarte anoche fue increíblemente asombroso", una conversación de la que Mariana Botas todavía tiene registro. Por último, destacó que nunca más volvió a pasar algo entre ellos y que cada quien siguió con su camino.