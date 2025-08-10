Mariana Botas y Elaine Haro reciben mensaje con fuerte advertencia sobre Ninel Conde, así reaccionaron

Ninel Conde comenzó la nueva temporada de La Casa de los Famosos México como una de las participantes favoritas, pero su actitud ha provocado que algunos fanáticos cambien de opinión lanzando duras críticas. Algo que podría estar afectando la popularidad de Mariana Botas y Elaine Haro, por lo que este domingo previo a la gala de eliminación ambas recibieron un mensaje con una fuerte advertencia.

Luego de una semana de aparente tranquilidad entre los participantes, los conflictos y rivalidades surgieron tras la primera nominación en la que también se dieron a conocer alianzas. Como la que formó Ninel Conde con Mariana Botas, Dalilah Polanco, Elaine Haro, Shiky y Priscila Valverde, integrantes del cuarto Día que han recibido comentarios negativos del púbico debido a su actitud, sobre todo la del 'Bombón asesino'.

Mensaje sobre Ninel Conde paraliza a participantes de LCDLF México

Fue durante una charla con Aldo de Nigris que Mariana Botas logró escuchar un poco del mensaje que enviaron desde el exterior de las instalaciones en el que le advierten sobre lo que ocurre con Ninel Conde. En éste le pedían alejarse de la actriz ante lo mucho que la cercanía entre ellas podría estar afectando su aceptación entre el público del reality show, al instante Dalilah Polanco intentó cambiar el tema.

Mariana Botas está preocupada por la comida y por el carrito donde mencionaron a NineluD83DuDC40#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/upo2Wqsuz9 — Rayo (@justsniper_) August 10, 2025

“Ya me perturbé, hasta me dio taquicardia”, dijo Mariana Botas luego de haber escuchado parte del mensaje con el que de inmediato otros participantes pudieron percatarse de la manera en la que se percibe el juego desde el exterior, pues esto es lo que ha afectado de manera negativa la popularidad de otros habitantes en temporadas anteriores.

Elaine Haro también recibió un mensaje en el que le advirtieron sobre Ninel Conde, aunque algunos de los participantes lo tomaron con humor y bromearon al respecto otros aseguraron que podría tratarse de un acto por parte de la producción. Pese a ello, la joven actriz se mostró tranquila y trató de contagiar con esta misma actitud a la actriz de "Rebelde".

Si escucharon que gritaron “Elaine, aléjate de Ninel” pero ya están pensando que los gritos son parte de producción uD83EuDEE0



Ninel: ay no

Elaine: tu tranqui



Ninel ya sintió el verdadero terror

#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/qZO97snQbO — uD835uDC26uD835uDC1AuD835uDC1DsuD83CuDFCE (@madspinkis) August 10, 2025

Ninel Conde reacciona a mensajes de advertencia

La cantante no pudo evitar mostrarse afectada ante los mensajes que recibieron sus compañeras de cuarto, pues éstos revelarían más sobre la manera en la que el público percibe su actitud desde el exterior. Además, el impacto que ello tendría en su lugar y permanencia dentro de La Casa de los Famosos México.