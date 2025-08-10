Maluma detiene su concierto en la CDMX para regañar a una fan que llevó a su bebé: "Qué irresponsabilidad" | VIDEO

Durante su último concierto en la Ciudad de México, Maluma detuvo su show al percatarse que una fan llevó a un pequeño al parecer de menos de un año al concierto del cantante y sin protección en sus oídos. El reguetonero sacó su lado paternal y no pudo evitar regañarle frente a los miles de asistentes.

Maluma ofreció una serie de conciertos en el Palacio de los Deportes, fueron tres conciertos en total, mismos que fueron sold out. Los espectáculos estuvieron llenos de miles y miles de fans, quienes cantaron las canciones del intérprete a todo pulmón para hacerle saber lo mucho que México lo quiere.

Todo marchaba con normalidad pero su concierto del 9 de agosto será recordado por haber enfrentado a una madre para cuestionarle por qué había decidido llevar a un niño tan pequeño a su concierto, pues en el lugar hay sonidos muy altos además de miles de personas.

Maluma enfrenta a fan que llevó a su bebé al concierto

El cantante paró la música, dejó de cantar no dudó ni un segundo en cuestionarle a la fan. Desde el escenario, visiblemente sorprendido y preocupado, el colombiano pidió a la mujer que no acercara al menor y luego continuó señalando que el ambiente no era adecuado para un niño tan pequeño.

"Yo soy padre, ¿Cuánto tiene un año? ¿Menos? ¿1 año? Usted cree que es buena idea traer a un bebé de 1 año a un concierto donde los decibeles están muy altos, ese bebé quisiera saber que está haciendo aquí, la próxima vez proteja los oídos o algo", le dijo el cantante.

"Yo a París nunca la hubiera traído"