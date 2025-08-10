La macabra película de terror del director de El Aro que está "olvidada" en Netflix y te dejará sin poder dormir

¿Domingo de quedarte en casa? Si hoy no tienes ningún plan de salir y tu mejor cita es ver algo en Netflix, aquí te dejamos una recomendación que te encantará; se trata de una película de terror difícil de ver y que comparte al mismo director de El Aro, Gore Verbinski.

Si eres amante de las películas de terror tienes que darle la oportunidad a La Cura Siniestra, una película casi olvidada en Netflix, pero que te atrapa en cuestión de minutos por su ambiente aterrador, lleno de tensión y misterio que inicia en una especie de fortaleza que se ha convertido en el lugar de retiro de adultos mayores y de Hannah, la única joven del lugar.

La historia resulta bastante tétrica cuando vemos a Lockhart (Dane DeHaan) llegar a este lugar de retiro para cuidar a un millonario anciano; sin embargo, esta tarea obligada por su trabajo en una empresa, lo dejará en un lugar bastante misterioso en el que tarde o temprano terminará conociendo a Pembroke, el hombre al cual le pidieron ir a cuidar. ¿Pero qué pasará?

"En este thriller de terror del director de El Aro, un chico es sometido a extraños tratamientos en un misterioso centro de bienestar en Suiza", se lee en la descripción de Netflix.

¿Estás listo para vivir el terror? (Foto: IMDb)

¿De qué trata La Cura Siniestra?

Lockhart es un joven que es enviado a un centro de retiro en Suiza para cuidar de Pembroke, pero un accidente de auto lo obliga a quedarse internado en el lugar con pretexto de una fractura; allí será testigo de los misterios que expone el lugar en los que el agua es la gran protagonista, ¿para experimentar con los pacientes?

De esta forma Lockhart tendrá que enfrentarse a sus duras experiencias de vida, de las que no se tiene claro si se tratan de alucinaciones o de hechos que en realidad sí pasaron. Pues la realidad es que dicho lugar ya tiene una mala fama sobre posibles experimentos del lugar.

Para no darte más spoilers, esto es lo que debes de saber sobre esta película de terror e intriga que te dejará sin aliento. Pero antes de verla debes de saber que para muchos no es nada fácil de ver por sus escenas explicitas y hasta consideradas de tortura.

Así que deberás de ser de estómago duro para ver imágenes violentas y perturbadoras, además de ataques, anguilas carnívoras, peleas y confusiones. ¿Qué es lo que realmente oculta este centro de retiro? Descúbrelo en una cita en Netflix. ¿Qué se esconde en el agua? (Foto: IMDb)

La Cura Siniestra final explicado

Si ya viste La Cura Siniestra debes de saber que sí, Lockhart se convirtió en una víctima más del lugar y que tras estar en contacto con el agua perdió todo rastro de su alma, eso sin contar la dolorosa y macabra inducción de las anguilas por medio de su boca.

Pero las escenas siguientes dejan ver que Hannah en realidad no estaba enferma, sino que era hija del doctor Heinreich, a quien obligó a permanecer en el centro para convertir a Hannah en algo más, pues después de una especie de boda y baile entre ellos, estuvo a punto de busar de ella.

¿Pero cuál es el significado detrás de toda esta historia? Después de que Hannah salva a Lockhart de su padre (el doctor), el centro de retiro queda completamente en llamas y aunque el joven logra escapar, el lugar queda envuelto en llamas y con todos los pacientes en crisis.

Algo que debes de saber sobre el final es que el doctor Heinreich estaba buscando con sus experimentos mantener la juventud con tratamientos de eugenesia y la extracción de vitalidad de los pacientes, y él por su parte tener decendencia "de sangre pura", una obsesión que lo llevó a abusar de su hermana, algo que quería repetir con su propia hija.