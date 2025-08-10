La cineasta Asmae El Moudir explora el pasado marroquí en su documental "La madre de todas las mentiras"

La cineasta Asmae El Moudir comenzó su filme documental La madre de todas las mentiras (The mother of all lies) con el cuestionamiento de por qué su familia no tenía fotografías y fue así que descubrió que su abuela Zahra las había prohibido.

Junto a su padre Mohamed y las figuras de miniatura que él hacía, Asmae reconstruyó el vecindario en que vivió en el barrio de Sebata, en Casablanca, y descubrió la relación de su familia, y su abuela, con los disturbios del pan de Casablanca de 1981, en los que cientos murieron, y gente cercana, como su vecino Abdallah, sufrieron violencia.

“Las muñecas fueron más una necesidad que algo artístico porque tenía que encontrar la forma de contar este trauma, esta historia, sin esperar a tener permisos. Mi padre encontró esta forma de regresar a esta idea de niños y contar la historia de una manera diferente y también como una forma de proteger a todos”, explica la cineasta.

“Eso puede ser similar en muchos países alrededor del mundo, el trauma es similar, y la evolución de la gente… para todos fue como una terapia, especialmente para Abdallah que habló sobre su experiencia en la celda, creo que era importante para él hablar de lo que le pasó y luego tal vez olvidarlo después de contarlo”, dice la directora.

Estrenada en el Festival Internacional de Cine de Cannes de 2023, y elegida en la shortlist del Oscar como Película internacional, La madre de todas las mentiras ya se encuentra en la Cineteca Nacional y recintos como Cine Tonalá y Film Club Café.

Asmae, quien confiesa ser fan de Alejandro González Iñárritu, trabaja actualmente el guión de su tercer filme y, confiesa, le gustaría colaborar con Iñárritu.

A DETALLE

Asmae ganó Mejor dirección en la sección Una cierta mirada, en Cannes

Las "revueltas del pan" de 1981 dejaron cientos de muertos en Marruecos

MAAZ