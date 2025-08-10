La Casa de los Famosos México: Adrián Di Monte es el segundo eliminado del reality show

Alexis Ayala, Priscila Valverde, Adrián Di Monte y Mar Contreras se debatieron la permanencia en La Casa de los Famosos México ya que resultaron nominados durante la segunda semana, el público votó y en la decisión que tomaron los resultados no favorecieron a uno de ellos.

Desde que se dio a conocer la lista de los nominados, en redes sociales ya se especulaba que sería Adrián Di Monte el eliminado de la segunda semana, por lo que aunque sus familiares y amigos hicieron hasta lo imposible para sumar votos, al final se tuvo que despedir del proyecto.

Además, en esta segunda gala de eliminación ,el posicionamiento en La Casa de los Famosos México estuvo fuerte, contrario a cómo se había sentido en la primera semana, los habitantes lanzaron comentarios rudos, y se posicionaron detrás de Alexis Ayala y Priscila Valverde con los argumentos para que salieran de la contienda.

Alexis Ayala fue el primero en regresar con sus compañeros, la segunda fue Mar y quienes se subieron al carrusel fue Priscila y Adrián Di Monte, por lo que estaba vez la suerte le sonrió a la modelo quien logró salvarse una vez más, puesto que hay que recordar que el domingo pasado también estuvo en riesgo de salir.

Priscila Valverde fue su segunda nominación. FotoFB/lacasadelosfamososmx

Adrián Di Monte el segundo eliminado

Desde la primera semana los habitantes de La Casa de los Famosos México no lograron congeniar con Adrián Di Monte y lo nominaron, pero logró salvarse, aunque no pasó lo mismo este domingo, ya que el público decidió que lo quería fuera del proyecto de televisión.

Adrián Di Monte es un actor cubano que ha sido fuertemente criticado en redes sociales por polémicas del pasado derivados de sus relaciones sentimentales, específicamente la que tuvo con Sandra Itzel, quien fue su esposa, quien dio a conocer que el famoso fue violento con ella.

Los nominados de La Casa de los Famosos México. Foto/Capturadepantallalacasadelosfamososmx

Junto con Olivia Collins, quien fue la primera en salir de La Casa de los Famosos México, ahora Adrián Di Monte se une a la lista de los habitantes del programa y el número va disminuyendo, por lo que semana a semana serán uno a uno las celebridades quienes abandonen el programa para que solo sea uno quien se convierta en el favorito.

El próximo lunes en La Casa de los Famosos se vivirá la prueba del líder con nuevos retos para los habitantes, así como también se sabe que tienen el presupuesto limitado por lo que el público ya espera las reacciones y todo lo que sucederá en estos días.