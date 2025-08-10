La carta que cambió la vida de George R. R. Martin: su fanatismo por Marvel y la respuesta de Stan Lee

Años antes de convertirse en uno de los autores más influyentes de la literatura fantástica, George R. R. Martin ya mostraba una vocación narrativa que no pasaría desapercibida. En 1963, cuando tenía apenas 13 años, escribió una carta dirigida a Marvel Comics que fue publicada en el número 20 de Fantastic Four.

Dicha misiva estaba dirigida a Stan Lee y Jack Kirby, creadores de los Cuatro Fantásticos, una de las historietas más populares del momento. El motivo de la carta fue la maravilla que generó el número 17 de la publicación en el ahora mítico escritor. Años después, Martin recordaría ese episodio como el momento en que su vocación literaria tomó forma.

“Le debo mucho a Stan Lee. Él fue, en cierto sentido, mi primer editor, mi primer redactor”, escribió Martin en su blog, tras la muerte del legendario guionista.

Una carta de admiración adolescente

La carta en cuestión fue enviada por un joven George R. Martin tras leer el Fantastic Four #17 de 1963. Allí expresaba con entusiasmo lo que sentía por esa historia: “Cuatro fantásticos 17 fue lo más grande que he visto en mi vida (...) La historia es épica, espectacular y emocionante (...) Empezaron estando entre los peores pero marcaste unos ideales y, por Dios, lo lograron”.

La carta, llena de pasión juvenil, destacaba incluso momentos cómicos, como la caída de La Cosa en una alcantarilla o la intervención del presidente John F. Kennedy interrumpiendo una conferencia porque su hija debía irse a dormir. Pero eso no es todo, ya que una respuesta marcó la vida de George R. R. Martin.

Los Cuatro Fantásticos. Foto: Archivo

Stan Lee le respondió, y todo cambió

Martin nunca olvidó la respuesta que Stan Lee escribió justo debajo de su carta, una frase ingeniosa que tendría un enorme impacto en su vida: “Deberíamos dejarlo mientras estamos en la cima. Gracias por esas palabras tan bonitas, George”.

Lo cierto es que esta breve línea significó mucho más que un reconocimiento. Fue la primera vez que el joven Martin vio su nombre impreso y, como reconocería en el documental Superheroes Decoded, cambió literalmente su vida. Como más tarde aclararía Martin, él profesaba su amor por los héroes imperfectos de Marvel y sus contradicciones. Prefería a La Cosa por su complejidad emocional y destacaba cómo las tramas de Stan Lee y Jack Kirby iban más allá de los arquetipos simples.

George R. R. Martin. Foto: Archivo

“Comencé a escribir cartas a todos los cómics que me gustaban, y la primera fue sobre el número 17 de los Cuatro Fantásticos. Fue la primera vez que algo escrito por mí apareció en un medio impreso”.

Del cómic a la épica medieval

Años más tarde, el autor adoptó la segunda "R" en su nombre (por Richy, adquirido en su confirmación católica, y Raymond, el nombre de su padre), y construyó universos literarios habitados por personajes con la misma ambigüedad moral que aquellos héroes con los que creció.

Aunque su carrera tomó rumbos distintos, George R. R. Martin nunca olvidó ese primer gesto editorial: “‘Queridos Stan y Jack’. Esas fueron las primeras palabras mías que se imprimieron. Mi primera obra publicada. Un comentario sobre FF n.º 17, comparaba a Stan con… ah… Shakespeare. ¿Un poco exagerado? Tenía trece años…”, cerró.

