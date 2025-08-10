La canción que escribió Joan Sebastian que habla sobre una infidelidad de la que no se arrepiente

Joan Sebastian fue uno de los cantautores más importantes del regional mexicano, sus canciones a la fecha son interpretadas por millones de personas en la fiestas y reuniones, además de que hay diversas piezas que el famoso escribió y que han sido grabadas por importantes estrellas de la música.

José Manuel Figueroa Figueroa, nombre real de Joan Sebastian fue el compositor del tema Mi cómplice, una canción que escribió el famoso y que habla de la infidelidad de un hombre que tiene una amante, tal y como sucedió en la vida de la estrella cuando estuvo en un triángulo amoroso con Maribel Guardia y Arleth Terán.

La canción Mi cómplice fue lanzada originalmente en el álbum Joan Sebastian en 1986. También se incluyó en el álbum Mi México Querido lanzado en 2004, pero no fue el único que lo grabó, ya que además fue la agrupación Cardenales de Nuevo León quienes también la incluyeron a su repertorio en 1992 en el disco Compraron una cantina.

Joan Sebastian fue un importante compositor de canciones. Foto FB/joansebastian

¿De qué se trata el tema Mi cómplice?

El tema Mi cómplice que es popular en voz de Joan Sebastian y Cardenales de Nuevo León habla de la vida de un hombre que tiene dos relaciones sentimentales, la primera su pareja oficial y la segunda a alguien más a quien considera especial y su mejor amiga.

En la trama de la pieza, además se da a conocer que el hombre no se arrepiente por el gran vinculo romántico que ha construido con la otra persona, a quien menciona que no puede dejar a pesar de todo lo que ha pasado en su relación por lo que sigue aferrado en estar con dos mujeres.

Letra completa de Mi Cómplice