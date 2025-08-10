Kim Kardashian viaja a México por costoso tratamiento que no estaría permitido en Estados Unidos

Kim Kardashian es una de las grandes figuras de la moda y el entretenimiento en Estados Unidos, sin embargo, su carrera se ha visto opacada por los escándalos sobre su vida personal. Como los polémicos tratamientos a los que se ha sometido para mantener una apariencia joven y una figura impactante, aunque el más reciente despertó un fuerte debate en redes sociales ya que se trata de algo médico por lo que tuvo que viajar a México.

La empresaria, de 44 años, se mantiene activa en redes sociales compartiendo detalles de su vida privada y profesional, por ello, sorprendió a sus seguidores al anunciar que había viajado a México en los últimos años para someterse a un costo tratamiento de salud que podría no estar permitido en Estados Unidos. Aunque la socialité destacó los beneficios que ha obtenido, es el origen de éste lo que dio de qué hablar.

Kim Kardashian se somete a polémico tratamiento médico

A través de su cuenta de Instagram la integrante del clan Kardashian-Jenner publicó un extenso mensaje en el que habla sobre el tratamiento con células madre al que se sometió en México. Explicó que comenzó hace dos años luego de un accidente en el que se rompió el hombro mientras levantaba pesas, algo que le generó un intenso dolor por el que decidió buscar una alternativa que le brindara alivio. Ante los buenos resultados, Kardashian decidió volver y someterse de nuevo aunque en esta ocasión enfocado en un intenso dolor de espalda.

Kim Kardashian viaja a México por costoso tratamiento. Foto: IG @kimkardashian

“Recuperé el rango completo de movimiento, y mi hombro se ha sentido completamente normal desde entonces (…) Ha transformado mi vida cuando pensé que mi cuerpo se estaba rompiendo. Por supuesto, todo el mundo es diferente, y sólo comparto lo que me ha funcionado últimamente. Definitivamente haz tu propia tarea y habla con profesionales médicos. Dado que las células madre aún no son accesibles en los Estados Unidos, tuve que viajar a México para ser tratada”, se lee en el mensaje de Kim Kardashian.

¿El tratamiento con células madre está prohibido en Estados Unidos?

Científicos han investigado por años los beneficios de las células madre en tratamientos médicos, pues podrían ir desde quemaduras en la piel hasta una solución en enfermedades como la diabetes tipo 1, Alzheimer y Parkinson, señala la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se trata de un tipo especial de colas que tienen dos propiedades importantes: se renuevan por sí solas y pueden convertirse en otras células que hacen cosas diferentes a través de un proceso llamado diferenciación, explica Mayo Clinic.

El interés por las células madre se debe, entre otras cosas, a que podrían ayudar a comprender más sobre cómo se producen las enfermedades; generar células sanas para reemplazar las células afectadas por la enfermedad (medicina regenerativa), y probar la seguridad y eficacia de nuevos medicamentos. La manera en la que se extraen es lo que ha generado un fuerte debate, pues una de las fuentes son los embriones que tienen de 3 a 5 días de vida, aunque también se han encontrado en tejidos adultos como la médula ósea o la grasa su capacidad es más limitada, añade Mayo Clinic.

En Estados Unidos la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) tiene la autoridad para regular los productos de medicina regenerativa, incluyendo los productos de células madre y exosomas. Por lo general todos requieren de aprobación y los únicos aprobados para su uso en aquel país son células madre hematopoyéticas, derivadas de la sangre del cordón umbilical y sólo en pacientes con trastornos que afectan la producción de sangre.