Florinda Meza responde a las críticas tras bioserie de Roberto Gómez Bolaños: “Nada es para siempre”

La bioserie "Chespirito: sin querer queriendo" llegó a su fin, pero las duras críticas contra Florinda Meza persisten en redes sociales luego de que se retomara en el proyecto la infidelidad con la que comenzó su romance con Roberto Gómez Bolaños hace casi 40 años. Ante esto, la actriz se pronunció una vez más con un video en el que respondió a los ataques que ha recibido y expresó el gran amor que existió entre ellos.

El proyecto sobre la vida y trayectoria de Roberto Gómez Bolaños dio de qué hablar al destapar detalles de sobre los conflictos que existieron entre el elenco de "El Chavo del 8" tan sólo unos años antes de concluir el famoso programa y el romance que sostuvo el productor con Florinda Meza cuando aún estaba casado con Graciela Fernández. Esto fue lo que despertó una ola de críticas contra la actriz, quien no ha dudado en defenderse a través de redes sociales.

Florinda Meza defiende su amor con Roberto Gómez Bolaños

La actriz que dio vida a Doña Florinda en "El Chavo del 8" compartió un video a través de su cuenta de Instagram con el que responde a los ataques que ha recibido y no sólo resaltó el gran amor que existió entre ella y Roberto Gómez Bolaños, sino el cariño del público que tras poco más de 50 años aún son seguidores de la serie de televisión que ha marcado generaciones.

"Nada es para siempre, ni siquiera la funa. ¡Ah, no! ¿Saben qué sí es eterno? Mi amor por mi Rober y el programa 'Chespirito'. Más de 50 años y seguimos contando con los buenos que nos siguen", escribió la actriz junto al video en el que se replican sus palabras.

Bioserie de 'Chespirito', ¿venganza contra Florinda Meza?

La serie estuvo a cargo de Roberto Gómez Fernández y Paulina Gómez Fernández, hijos de Roberto Gómez Bolaños, motivo por el que surgieron rumores de que se trataría de una venganza de los hijos del también actor por la infidelidad a su mamá, Graciela Fernández, y el dolor que sufrió por su separación tras más de 20 años de matrimonio.

Contrario a lo que se pensaría, Roberto Gómez Fernández defendió a Florinda Meza de las críticas que ha recibido por la bioserie de ‘Chespirito’ calificándolas como “injustas” y aseguró que han logrado desviar la atención del mensaje principal del proyecto sobre honrar la memoria de su padre