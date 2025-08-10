Facundo recibe regaño en La Casa de los Famosos México tras pesada broma a Aldo de Nigris

La segunda fiesta de La Casa de los Famosos México se vio marcada por la romántica escena entre dos de sus integrantes, divertidos momentos protagonizados por Abelito y la pesada broma de Facundo por la recibió una ola de críticas en redes sociales. Fanáticos arremetieron contra el conductor debido a que Aldo de Nigris pudo haber resultado lastimado, ante esto recibió un fuerte regaño este domingo.

Aunque las bromas son parte del reality show como una forma en la que los participantes pasan el tiempo, la planificada por Facundo durante la fiesta del pasado viernes dio de qué hablar debido a que pudo haber terminado en tragedia con Aldo de Nigris lastimado. Así lo hicieron saber algunos de los habitantes, que se mostraron en desacuerdo, esto pese a que el youtuber intentó tomarlo con la mejor actitud.

¿Tomarán medidas contra Facundo por broma en LCDLF México?

Tras la ola de críticas en redes sociales, este domingo el presentador fue llamado al confesionario en donde 'La Jefa' le llamó la atención por la pesada broma a Aldo de Nigris puntualizando en las consecuencias que esto podría tener más allá de la competencia. Aunque no se habló de una sanción, en redes sociales fanáticos aplaudieron que se tomaran medidas al respecto y que esto quedará como una lección para el resto de los participantes.

“Facundo, es muy importante tener cuidado con las bromas que se hacen en ‘La Casa’. Una broma ligada a una acción física puede provocar un accidente. Facundo, yo sé que tu intención nunca va a ser lastimar a alguien, pero pasar a lo físico puede resultar altamente peligroso, entonces, te invito a que lo reflexiones, que seas cuidadoso para evitar accidentes”, dijo ‘La Jefa’ al conductor.

Facundo recibe críticas en redes sociales

Aunque Facundo admitió haberse equivocado con la broma a Aldo de Nigris y pidió disculpas, los comentarios no se hicieron esperar y en redes sociales el conductor recibió fuertes críticas. Entre las personas que expresaron su enojo destacaron Poncho de Nigris, tío del influencer, quien se dijo dispuesto a reaccionar de otra manera contra el presentador por lo ocurrido.