Esta fue la última publicación de Juan Carlos Ramírez, el actor de la Rosa de Guadalupe que murió trágicamente

La muerte del actor Juan Carlos Ramírez tomó por sorpresa a sus fans, pues era una persona muy activa en redes sociales y en su carrera, por lo que muchos de sus seguidores han acudido a última publicación para despedirse y de paso, ver qué dejó en qué sería su último post.

El mundo de la actuación en México se puso de luto tras el fallecimiento del actor Juan Carlos Ramírez, quien era muy popular en Televisa por sus participaciones en varios capítulos de La Rosa de Guadalupe y recientemente por su actuación en la cuarta temporada de Rosario Tijeras.

Pero su carrera no se limitaba a la televisión, también se dedicó al teatro, era una imagen popular en comerciales y modelo de varias marcas. No hace mucho, el pasado 13 de julio compartió en su perfil de Facebook un video en el que aparece como la imagen principal de una campaña de shampoo.

Fue la madrugada de este domingo cuando se dio a conocer el lamentable deceso del actor de 38 años, de acuerdo con lo reportado, Juan Carlos Ramírez perdió la vida a causa después de diversas complicaciones de salud derivadas de un aneurisma cerebral.

Pero su carrera no se limitaba a la televisión, también se dedicó al teatro, era una imagen popular en comerciales y modelo de varias marcas

¿Cuál fue la última publicación del actor Juan Carlos Ramírez?

Juan Carlos Ramírez apareció por última vez en su cuenta de Instagram el pasado 8 de julio de 2025, el actor compartió dos fotografías de una campaña que realizó este año con una marca de calzado. Misma donde algunas personas han comenzado a despedirse de él.

El actor era muy activo en su perfil de Instagram, no solo mostraba parte de su carrea y los proyectos en los que aparecería, posteaba viajes, vacaciones y momentos felices que pasaba junto a amigos y familiares. Su muerte deja un hueco en la industria de la televisión.

¿Qué es un aneurisma cerebral?

Según el centro de investigación estadounidense Clínica Mayo, un aneurisma es una protuberancia o abombamiento en un vaso sanguíneo del cerebro. Los aneurismas cerebrales se forman y crecen porque la sangre que fluye por el vaso sanguíneo ejerce presión sobre una zona débil de la pared del vaso.

Si el aneurisma cerebral presenta una fuga o se rompe, causa sangrado en el cerebro, lo que se conoce como accidente cerebrovascular hemorrágico. Los aneurismas cerebrales son comunes, pero la mayoría de ellos no son graves, en especial si son pequeños. La mayor parte de los aneurismas cerebrales no se rompen.