Elaine Haro confiesa que le gusta Aarón Mercury y Mariana Botas la aconseja: "No te claves" | VIDEO

Todo parece indicar que La Casa de los Famosos está por tener una nueva parejita, la que está protagonizada por Elaine Haro y Aarón Mercury, y sobre esto ya se sinceró la actriz, quien tuvo una acalorada conversación con Mariana Botas y Priscila Valverde.

Anoche en el baño de la casa más famosa de México, Mariana Botas y Priscila Valverde no tardaron en dejarle una cosa en claro a la actriz y es que desde hace ya varios días no deja de ver con "ojos de amor" a Aarón Mercury, algo que ha quedado evidenciado en más de una ocasión.

"Sí lo ves con ojos de amor, obvio", dijo la actriz de Una Familia de 10 al imitarla y asegurar que todo el día está detrás del influencer, añadiendo que esa es una clara señal de que ya no solo lo ve como un habitante más, sino que le está comenzando a gustar. Pero también la tranquilizó al recordarle que si empieza a tener sentimientos por él, no debe de sentirse mal.

Por su parte, Elaine Haro se sinceró sobre lo que está empezando a sentir por el miembro del Cuarto Noche, al preguntarles a sus amigas que qué va a pasar si no es mutuo y si es ella la única que siente algo por él, cuando Aarón no. Allí las chicas afirmaron que hay química y conexión, por lo que sí es mutuo.

"Si no fuera mutua güey, ni te pelaría, güey. Estaría en su pedo y de repente como que sale, ándale. Pero está todo el tiempo pegado de ti, jugando", dijo Mariana Botas.

Aunque Priscila intervino para reconocer que en ocasiones el influencer no ha tenido las mejores actitudes hacia la actriz; sin embargo, le recordó que están dentro de un reality show y que lo que pase dentro también es parte del juego.

"Piensa en que es un juego, de cotorreo del programa. No te claves", dijo la comediante, aunque por su parte Elaine Haro reconoció que al pensar en cómo se está viendo desde afuera en esta situación de un posible romance, le da un poco de pena.

Finalmente, sus amigas le aconsejaron ser prudente, seguir con el juego, aunque si debe de cuidarse de no llevarse el drama a la vida real fuera de La Casa de los Famosos, pues su corazón puede terminar lastimado. Aunque, entre Mariana y Priscila llegaron a la conclusión de que es notorio que a Elaine comienza a gustarle.

En redes critican a Elaine Haro por "inventarse" romance con Aarón Mercury

Si bien desde que inició La Casa de los Famosos México en redes se creó un shippeo entre Elaine Haro con Aaron Mercury, tras las confesiones de la actriz, el publico no celebró del todo que esté aceptando tener sentimientos por el influencer, otros criticaron a la joven por "falsa".

Tras aceptar que teme que no sea mutuo el sentimiento entre ella y el creador de contenido, incluso se le comenzó a comparar con Gomita, quien en la temporada pasada se ilusionó con Agustín y la historia no terminó en un verdadero romance.

"Esa historia que quiere crear Elaine es muy falsa, cree que está en La Rosa de Guadalupe y las otras le siguen el jueguito", "trae su realidad bien alterada esa niña, otra Gomita a caso?", "que inventada, claramente él no le gusta, pero se aguanta para no quedar mal" y "ejemplo de forzar lo que el otro ni al caso, Mariana más falsa de queda bien, lo mismo hace con Aldo", se lee en los comentarios.

Pee a ello, también hay mensajes de los fans que aseguran que sí están dando contenido y que de hecho, se ven bien juntos; sin embargo, habrá que esperaren qué termina el romance del momento.