El concurso de beber agua en el que una madre murió trágicamente por ganar una consola de videojuegos para sus hijos

El trágico desenlace de un concurso por una consola de videojuegos marcó de manera definitiva a los conductores de un programa de radio en California, pues aunque han pasado casi 20 años sigue generando indignación su reacción a la agonía de la madre que murió a causa de una hiperhidratación. La mujer se quejó durante un largo tiempo frente a los presentadores por un intenso dolor, pero ellos sólo se burlaban.

Las redes sociales han traído de vuelta luego de varios años casos que generaron gran impacto en todo el mundo despertando una vez más un intenso debate e indignación, como el de Jennifer Strange, de 28 años y madre de tres niños, que se sumó a un concurso de beber agua con el propósito de ganar un Nintendo Wii para sus pequeños hijos.

El concurso que terminó con la vida de una madre por una consola de videojuegos

Todo ocurrió en 2007 cuando el programa de radio "Morning Rave" organizó un concurso que consistía en beber la mayor cantidad de agua sin ir al baño. Titulado “Aguanta tu pis por una Wii”, reunió a 18 concursantes entre los que se encontraba Jennifer Strange, quien llegó a las instalaciones junto al resto a las 6:45 de la mañana cuando comenzaron a tomar botellas de 240 ml cada quince minutos.

La madre tomó casi 8 litros de agua durante el concurso. Foto: YT @FascinatingHorror

De acuerdo con The Mirror, pese a sus intentos la mujer alcanzó el segundo lugar luego de tomar 7,6 litros de agua por lo que se llevó las entradas para un concierto de Justin Timberlake. Sin embargo, durante el concurso Jennifer expresó más de una vez sentir un intenso dolor de estómago y de cabeza, a lo que los conductores respondieron entre risas y burlas motivándola a seguir tomando agua.

“No paran de decirme que es el agua. Que va a decir a mi cabeza que le duela y luego me va a hacer vomitar”, dijo Jennifer Strange, a lo que uno de los locutores respondió: “Oh, dios mío, mira esa barriga. Venga, Jennifer, ¿estás bien? ¿Te vas a desmayar? ¿Demasiada agua?".

Madre es hallada muerta en su casa tras concurso

Tan sólo unas horas después del concurso Jennifer Strange llamó a uno de sus compañeros del trabajo para decirle que se sentía mal y que faltaría, pero más tarde fue hallada sin vida en su casa por su mamá. La familia de Strange demandó al programa y aunque argumentaron que la madre había firmado un documento de exención de responsabilidad, la defensa señaló que la mujer sólo firmó un formulario que autorizaba el uso del concurso con fines comerciales.

Ante esto, "Morning Rave" fue cancelado y pagaron a la familia casi 17 millones de dólares por homicidio culposo, sin más cargos por la muerte de Strange a causa de una hiperhidratación.