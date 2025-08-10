¿De qué murió Juan Carlos Ramírez, actor de La Rosa de Guadalupe y por qué se relaciona con Yolanda Andrade?

Este domingo se anunció la muerte del actor Juan Carlos Ramírez Ayala, quien participó en series como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

La noticia la dio a conocer su agencia de representación y pidió a los fans oraciones para la familia del actor, en cuyas redes sociales ya se hacen presentes sus seguidores quienes con comentarios hacen saber a las y los familiares sus condolencias tras el fallecimiento de Juan Carlos Ramírez, quien también se desempeñaba como actor en diversos comerciales.

La muerte del actor ha causado conmoción no sólo en el mundo artístico sino también en la opinión pública debido a que era muy joven; apenas tenía 38 años. Hoy en El Heraldo de México te compartimos las causas de su muerte, las cuales fueron explicadas por la agencia que representaba al histrión, I Am This Agency.

Así se dio a conocer la muerte de Juan Carlos Ramírez | Crédito Juan Carlos Ramírez Facebook

¿De qué murió Juan Carlos Ramírez, actor de La Rosa de Guadalupe?

El actor falleció de un aneurisma cerebral, algo que fue confirmado por su propia agencia de representación. "A nombre de la familia les damos las gracias por habernos acompañado, sus padres y familiares están agradecidos con tantos mensajes y llamadas.

Juan Carlos hace unos días falleció de un aneurisma cerebral, pedimos de sus oraciones por toda la familia Ramírez Ayala", escribieron en una storie por parte de la agencia que representó a Juan Carlos Ramírez, I am this agency.

En las redes sociales del joven actor, los comentarios con condolencias han sido frecuentes en las últimas horas. Seguidores y seguidoras de su trabajo en La Rosa de Guadalupe, Como dice el Dicho, Rosario Tijeras, Dra. Lucía y más, han hecho saber lo tristes que se encuentran ante la partida de Juan Carlos Ramírez: "Hermano, te quiero, descansa en paz. No lo puedo creer, qué fuerte saber que te fuiste tan joven. Siempre te recordaré con cariño"; "Mi más sentido pésame a sus familiares"; "No puedo creer la noticia, descansa en paz", fueron algunos de los mensajes que se dejaron en distintas publicaciones en redes sociales del actor.

Juan Carlos Ramírez fue un actor reconocido en este tipo de series melodramáticas | Crédito: Juan Carlos Ramírez Instagram

¿Por qué se le relaciona con Yolanda Andrade?

En 2023, a Yolanda Andrade también se le diagnosticó un aneurisma cerebral, algo de lo que la propia actriz y conductora ha hablado en distintas entrevistas a medios de comunicación.

Tengo dos diagnósticos y los dos no tienen cura. Eso quiere decir, médicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios.

En aquel año, Yolanda Andrade fue ingresada de urgencia a un hospital debido a una hemorragia, aunque en aquel entonces no se dio cuenta de lo sucedido. "Acepto y valoro cada momento. Y los milagros existen. Vi la luz y me regresé. Todavía hay más por vivir. Gracias por todo", declaró en su momento Yolanda.

Yolanda Andrade fue diagnosticada con un aneurisma cerebral en 2023 | Crédito: Especial.

¿Qué es un aneurisma cerebral?

Mayo Clinic refiere que un aneurisma en el cerebro es una protuberancia o abombamiento en un vaso sanguíneo del cerebro. "También se conoce como aneurisma cerebral o aneurisma intracraneal. Un tipo de aneurisma, llamado aneurisma en baya o sacular, parece una baya que cuelga de un tallo", indica el portal oficial de la institución de salud.

Los expertos creen que los aneurismas cerebrales se forman y crecen porque la sangre que fluye por el vaso sanguíneo ejerce presión sobre una zona débil de la pared del vaso. Esto puede causar un aumento del tamaño del aneurisma cerebral. Si el aneurisma cerebral presenta una fuga o se rompe, causa sangrado en el cerebro, lo que se conoce como accidente cerebrovascular hemorrágico

Así fue como se dio a conocer el diagnóstico de Juan Carlos Ramírez | Crédito: Iam this agency

¿Cuáles son los tipos de aneurisma cerebral?