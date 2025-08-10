Dalílah Polanco rompe en llanto en La Casa de los Famosos al recordar a sus mascotas: "Extraño mucho a mis bestias"

Durante su participación en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, Dalílah Polanco vivió un momento lleno de emoción y nostalgia al hablar frente a las cámaras de sus entrañables compañeros de cuatro patas. La actriz, visiblemente conmovida no pudo contener las lágrimas y contó cómo es su vida fuera del reality en compañía de sus "bestias".

La actriz se tomó unos minutos mientras preparaba el desayuno para contarle al público que ve el 24/7 de La Casa de los Famosos para hablar de sus mascotas y el dolor tan grade que dejó en su corazón la partida de Cuzco, su gato de 16 años que murió solo una semana antes de que entrara al programa.

Dalílah mencionó lo importantes que sus perros y gatos han sido en su vida y lo mucho que extraña acariciarlos, verlos y dormirse con ellos. Y mientras estaba sola, aprovechó para desahogarse y contar su historia con los seres de cuatro patitas que la han acompañado, especialmente la de Cuzco.

"Extraño mucho a mis bestias, se extrañan cañón, dormir con ellos encima. Ellos son un capitulo nada más en nuestra vida, pero nosotros somos todo".

Dalílah mencionó lo importantes que sus perros y gatos han sido en su vida y lo mucho que extraña acariciarlos| Foto: YouTube La Casa de los Famosos México

Dalílah Polanco se conmueve al hablar de sus mascotas

Dalílah Polanco dedicó unas emotivas palabras a Cuzco, su amado gato que falleció a los 16 años. Recordó los años compartidos como una etapa de amor, ronroneos, maullidos, masajes y abrazos, pero sobre todo lo importante que fue para ella y lo relevante que fue la actriz para ese ser que vivió feliz mientras la tuvo como dueña.

"Cuzco tenía 16 años conmigo, era el amor de mi vida y dueño de mi casa. Estuvo conmigo, viajó conmigo, se cambió de casa conmigo, siempre estuvo conmigo, pero para Cuzco yo fui toda su vida, no un capítulo", contó mientras se limpiaba las lágrimas.

Dalílah relata lo difícil que fue perder a su gato

La actriz mencionó que fue una dura batalla la de su gato, pues comenzó a tener problemas de salud, por lo que tuvo que tomar una dura decisión para que no sufriera más. En ese momento no pudo contener el llanto y muy afectada trató de ser empática con las personas que han pasado por la misma situación. Mencionó que se queda feliz con los recuerdos y el tiempo que pasaron juntos.

"Sé que algunas personas me entienden, no soy la única, es la decisión más pinche que tienes que tomar en tu vida. Ese felino lo agarraron en una bolsa de plástico y yo me quedé con él y vivió 16 años conmigo y es de lo mejor que me ha pasado".