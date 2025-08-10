Dalílah Polanco revela detalles de su relación sentimental con Eugenio Derbez y cuánto tiempo duraron juntos

Dalílah Polanco subió a la suite con Ninel Conde y además de relajarse en el jacuzzi, las actrices se dieron un momento para charlar de manera más profunda sobre su vida personal. Indudablemente salió al tema Eugenio Derbez, quien al parecer fue una pieza importante en la carrera de ambas y no lo sabían y además se destaparon detalles de la relación que una de ellas tuvo con él.

Durante su participación en La Casa de los Famosos México, tanto Ninel como Dalílah han hecho revelaciones de su vida personal que han sorprendido al público. Esta vez, al compartir la suite de la residencia hablaron sobre el amor, las relaciones y la vida, fue ahí cuando Conde se interesó por la vida sentimental de Polanco.

Al cuestionarle sobre su relación con Eugenio Derbez, le preguntó cómo se habían conocido, cuánto tiempo duraron juntos y cómo había empezado su carrera en la actuación. Al respecto, le contestó que una de las primeras oportunidades en la industria de la actuación se la dio el actor. Luego llegaron a la parte de su relación sentimental.

La actriz tuvo un romance con Eugenio hace 20 años | Foto: IG @lacasadelosfamososmx

Así fue el romance entre Dalílah Polanco y Eugenio Derbez

Dalila Polanco contó que comenzaron una relación sentimental en 2006, duraron 5 años. Sin embargo, se había conocido 14 años antes, tiempo en el que Eugenio estaba en una relación con otra mujer. Luego después de varios años terminaron y cada quien se casó, el actor siguió con su vida, así como Dalílah, por lo que reveló que a veces se le hace incómodo que le pregunten por él.

Dalílah explicó que su relación terminó hace 20 años por lo que no entiende como es que constantemente le preguntan por él, incluso dijo haberlo superado desde hace mucho tiempo. A lo que Ninel explicó que era una figura tan grande en México que era normal que quisieran escuchar la opinión de una persona que fue tan cercana a él.

Eugenio Derbez le dio su primera oportunidad a Ninel Conde

Algo con lo que Dalílah Polanco quedó sorprendida fue cuando Ninel Conde le contó que Eugenio fue la primera persona en darle una oportunidad en la televisión. Por lo que estaba muy agradecida con él, pues desde aquel momento su carrera comenzó a crecer y emprendí a buscar otros trabajos ya con la referencia de que había trabajando con Derbez.