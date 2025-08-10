Dalilah Polanco recuerda cuando Sabine Moussier le dio una fuerte "arrastrada"

Las anécdotas no paran en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México y ahora es Dalilah Polanco quien dio a conocer cómo fue una de las escenas en las que participó junto a Sabine Moussier hace algunos años cuando ambas formaron parte del elenco de la famosa telenovela El Privilegio de Amar.

Dalilah Polanco, quien es integrante del cuarto Día, está generando bastante contenido en su participación en La Casa de los Famosos, ya que no solo es la encargada de la cocina, sino que también es quien tiene divertidas y sorprendentes anécdotas de lo que ha pasado en su vida y carrera como estrella de la televisión, cine y teatro.

En una charla con sus compañeras de cuarto, la famosa ahora habló cómo fue una escena en la que actuó con la actriz Sabine Moussier, quien hay que recordar es exintegrante de La Casa de los Famosos México, pero de la segunda temporada, esta vez lo que Dalilah reveló es que su compañera le puso lo que llamó una “arrastrada”.

Dalilah Polanco cuenta una experiencia con Sabine Moussier. captura de pantalla TikTok/joslopez8921

¿Qué pasó entre Dalilah Polanco y Sabine Moussier?

Lo que Dalilah Polanco recordó fue el momento en el que grabó una escena con Sabine Moussier para la telenovela El Privilegio de Amar y había golpes, pero todo se salió de control y terminaron dándole una “arrastrada” y los jaloneos resultaron más reales de lo que deberían.

“Ay a mí Sabine Moussier un día me partió la madre, mamita preciosa, te amo, pero que chinga me metió la cabrona, me agarró, me tenía que dar una arrastrada, pero me tenía que agarrar del cabello y bajarme al piso y si me agarró, fue un agarrón de los que te truena el cuello”, describió Dalilah Polanco.

¿Qué le pasó a Dalilah Polanco?

Lo que Dalilah Polanco también agregó es que, aunque los golpes le dolieron dejó que se grabara la escena para no repetir, así como mencionó que ya que estaban en el suelo y que mandaron a corte, Sabine Moussier se disculpó y le preguntó cómo estaban, aunque ella ya no se podía mover.

Así como pasó con Dalilah Polanco, hay diversos actores y actrices los que han revelado que las escenas de golpes en muchas ocasiones no salen cómo se planearon, pero a pesar de que hay dolor de por medio prefieren que todo quede bien y grabado desde primera instancia antes de que se repita.