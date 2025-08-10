¿Cuándo y a qué hora es el posicionamiento de La Casa de los Famosos? | Gala de eliminación

La primera eliminada de La Casa de los Famosos México fue Olivia Collins, quien el pasado domingo 3 de agosto fue expulsada por decisión del público y a una semana de su salida los habitantes ya están listos para decirle adiós a otra persona, ¿qué pasará?

Si no te quieres perder los momentos de emoción que están por vivirse en el reality show del momento, aquí te contamos todos los detalles para que no te lo pierdas, especialmente si no sabes cuándo, a qué hora y dónde ver desde los primeros momentos, los candentes posicionamientos, los momentos de tensión y quién será el eliminado de esta semana.

La Gala de Eliminación y por lo tanto también el posicionamiento de La Casa de los Famosos México es durante la noche de cada domingo, es decir, que hoy mismo podrás vivir la emoción y tensión de los enfrentamientos y estrategias que cada participante tiene, especialmente tras una semana en la que Ninel Conde acusó a Alexis Ayala de cometer una violencia contra Elaine Haro.

Por supuesto, esta noche saldrán a la luz las molestias más grandes de cada participante contra los nominados, ya que Facundo también está en la mira por una broma pesada a Aldo de Negris; eso sin mencionar que entre los nominados de esta segunda semana también está Adrián Di Monte, a quien no le fue tan bien la semana pasada al recibir comentarios de todos los participantes, a excepción de Mar Contreras.

Esta semana los habitantes celebraron el cumpleaños de Alexis Ayala. (Foto: IG @lacasafamososmx)

¿A qué hora empieza la Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos?

La Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México es todos los domingos a las 20:30 horas y se puede ver desde la televisión abierta por el Canal de las Estrellas, hasta por VíX, donde incluso podrás ver todo lo que está pasando dentro del reality show en tiempo real e ininterrumpido las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

¿A qué hora es el posicionamiento La Casa de los Famosos?

El posicionamiento inicia a las 20:30 horas al igual que la Gala de Eliminación; cabe destacar que antes de iniciar con los dimes y diretes de los participantes, Galilea Montijo hace la presentación al programa en vivo, además de que se presenta con los participantes, a quienes también invita a salir al jardín para que los nominados tomen su lugar y dé inicio el enfrentamiento.

Uno a uno de los participantes del reality show tienen que pararse frente a la persona que quieren que abandone La Casa de los Famosos y en el enfrentamiento hacerle saber cuáles son las razones por las que quieren que sean eliminados, aunque es el público el que tiene la última palabra.

Durante este momento lleno de tensión, los nominados también pueden responder a lo que sus compañeros les digan y así crear un momento más de tensión. Por su parte, el público tendrá hasta minutos antes de dar a conocer al nominado que abandonará la casa para emitir su voto y salvar a su participante favorito.

¿Quién fue salvada de La Casa de los Famosos?

Esta semana Dalílah Polanco consiguió la salvación para no aparecer en la tabla de nominados de este domingo, arrebatándole así al líder de la semana.

¿Quiénes son los nominados de la semana?

Entre los nominados de la segunda semana en La Casa de los Famosos México destacan tres miembros del Cuarto Noche y solo una habitante del Cuarto Día, pues Priscila es la única de su habitación que entró al tablero de nominación de los que estarían por salir del reality show.