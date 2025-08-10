Cinthia Aparicio se niega a hablar de Ninel Conde tras enfrentamiento con Alexis Ayala: "No la conozco"

La actriz Cinthia Aparicio rompió el silencio sobre el enfrentamiento que su esposo, Alexis Ayala tuvo con Ninel Conde hace unos días en La Casa de los Famosos México y aseguró que el actor es un caballero, lo defendió y mencionó que ella sabe a quién tiene como esposo.

Ayer, la actriz acudió al exterior de la residencia de La Casa de los Famosos para felicitar por el cumpleaños 60 del actor. Desde afuera junto con fans y familiares de Alexis le cantaron las mañanitas con un megáfono y aplaudieron su desempeño en el reality show.

Cinthia, quien ha mostrado todo su apoyo desde que el actor ingresó a la casa, fue entrevista por el reportero Edén Dorantes, quien le cuestionó los problemas que ha tenido y qué opinaba sobre la participación de su esposo en el programa, de la cual dijo sentirse muy orgullosa.

Recordemos que hace unos días, Ninel Conde tachó de violento a Alexis, luego de que le dijo "quítate" a Elaine Haro durante una dinámica. El comentario del actor enfadó a la cantante, por lo que se enfrentó con él para defender a su compañera, situación que desató rencilla entre ellos desde ese momento.

Cinthia Aparicio habla de Alexis Ayala y su enfrentamiento con Ninel Conde

Aparicio no quiso hablar de Ninel Conde, explicó que no la conoce por lo que no quería juzgar sus comportamientos o sus acciones. Afirmó que ella se queda con la caballerosidad de su esposo Alexis y no quiso dar más detalles sobre la pelea que tuvieron los actores, misma que ha envuelto en una polémica a Ayala.

"Yo la verdad de la señora no voy a hablar, no la conozco, entonces el publico está viendo el 24/7 el público está juzgando y yo me quedo con mi caballero", expresó Cinthia.

A su vez, mencionó que el público es quien está al pendiente de las cámaras 24/7 de La Casa de los Famosos y ellos son quienes juzgarán las acciones tanto de Alexis como de Ninel, por lo que no tenía que preocuparse y ella solo estaba muy orgullosa de lo que su Ayala estaba haciendo dentro del reality.

Alexis Ayala asegura que Ninel Conde "jugó sucio"

Tras el enfrentamiento entre Ninel Conde y Alexis Ayala, el actor aseguró que la pelea durante la dinámica fue un juego sucio que aplicó la cantante y consideró que no fue justo, pues mencionó que eso ocasionó que la mayoría del cuarto lo nominara, sin embargo, la situación no le quita el sueño.

"Fue desafortunado y ya lo veía venir, me gusta que se defiendan entre mujeres pero el qué y cómo es importante (...) y fue un juego sucio, pero me siento bien".