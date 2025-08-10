Broma se sale de control en La Casa de los Famosos México y habitantes amenazan con "huelga de silencio"

Lo que comenzó como una inocente broma orquestada por Aldo de Nigris y Abelito se ha convertido en el pretexto perfecto para los participantes de La Casa de los Famosos México dejen de lado toda rivalidad y se unan en una rebelión. Y es que ante la aparente desaparición de comida convocaron a una reunión para encontrar en conjunto una solución, pensando que todo se trata de un movimiento de la producción para obligarlos a confrontarse.

Todo comenzó la madrugada del sábado, cuando Aldo de Nigris y Abelito coincidieron fuera de su habitación por insomnio y entonces acordaron realizar una serie de bromas a sus compañeros de “La Casa”, sin imaginar lo que ocurriría. Los participantes del cuarto Noche metieron algunas prendas de ropa al congelador y cambiaron de lugar a otro refrigerador algunos paquetes de carne, esto fue lo que generó pánico y una intensa organización que culminó en planes de “huelga”.

Habitantes de LCDLF México se unen para rebelarse

Por la mañana los participantes comenzaron a notar que faltaban prendas y comida, por lo que de inmediato surgieron las teorías al respecto. Mientras Dalilah Polanco indicó que podría haberse tratado de un robo, otros aseguraron que podría ser una estrategia de la producción para provocar un enfrentamiento entre ellos por comida.

La ausencia de comida llevó a los habitantes a dejar de lado la rivalidad de los últimos días para unirse y crear una estrategia para exigir que les devuelvan la carne. Ante esto, Facundo propuso una “huelga de silencio” y no crear contenido, alguien más se sumó añadiendo que durante la gala de eliminación en el posicionamiento no decir nada y, finalmente, señalaron la posibilidad de tomar a alguien como rehén.

Aldo de Nigris y Abelito son descubiertos

Tras horas de deliberación en la que acordaron dosificar la comida y exigir que les devuelvan la carne, los habitantes notaron que ésta había sido cambiada de lugar y de inmediato buscaron a los culpables. Ahora, la unión se enfocó en dar con los responsables de la pesada broma por la que entraron en pánico durante varias horas.