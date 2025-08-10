Belinda le canta EN VIVO a Ternura68 y nos regala el crossover menos esperado de TikTok: "Soy tu fan" | VIDEO

Belinda nos acaba de demostrar que está muy pendiente de TikTok y de sus personajes más icónicos como es el caso de Ternura68, de quien no sólo se declaró fan, sino que también aprovechó una de sus transmisiones en vivo, ¡para cantarle!

Quienes son seguidores de la tiktoker seguramente sabrán que una de las dinámicas más populares y divertidas que tiene Ternura68 es invitar a sus espectadores a unirse a sus lives y que desde ahí sorprendan con sus voces, aunque también ha habido usuarios que no siempre tienen las mejores voces.

De lo anterior que la influencer tenga la frase viral de: "Excelente interpretación, esperemos que no se vuelva a repetir"; sin embargo, ha habido participantes que sorprenden y una de las más recientes fue Belinda, quien le cantó completamente en vivo.

Algo que llamó la atención de los fans de ambas famosas es que nadie se esperaba que se conocieran o que algún día fueran a interactuar, hasta que anoche Belinda sorprendió a todos en un live con la tiktoker, a quien le cantó en vivo y la dejó sin palabras.

Belinda dijo las frases más icónicas de Ternura68. (Foto: IG @belindapop)

Belinda se declara fan de Ternura68

Este fin de semana Belinda se sumó a una de las transmisiones en vivo de Ternura68, en la que decidió cantarle a la tiktoker y sorprender a todos con su voz. En el inicio de la transmisión la influencer le dio la bienvenida con su clásico: "Bendecida noche, un placer que estés aquí".

Segundos después, la cantante se mostró emocionada y comenzó a decir las frases más icónicas de su ídola imitándola, como por ejemplo el "así es", algo que Ternura dijo para hacer feliz a la ojiverde. "Ay, me encanta", respondió Beli antes de empezar a cantar.

Para la ocasión se volvió a poner en la piel de 'Daniela' de Mentiras la serie para interpretar la canción Él me mintió de Amanda Miguel; sin embargo, la también actriz solo interpretó unas cuantas interpretaciones para no robarle demasiado tiempo a la tiktoker.

"Un placer escucharte, gracias por pasarte por aquí", le dijo la tiktoker a Belinda.

Luego de esta breve transmisión, la famosa aprovechó para pedirle a Ternura68 que dijera "adelante", una de sus frases y tras ello, Belinda agregó:

"Ay, me encanta, soy tu fan, me encantas. No sabes cuántas veces te veo, eres icónica". Finalmente la tiktoker se despidió con un "bendecida noche".

Si bien muchos usuarios pensaron que el video viral de este momento fue hecho con IA, la propia Belika llegó a desmentirlo al compartir en TikTok su más reciente interpretación junto a la tiktoker. Tras ello, los fans estallaron con comentarios como:

"Así es"

"Por qué Belinda es tan random

Belinda hace referencia a Ternure68 con su gemela malvada Ternura en tiempo real

A Belinda le gusta la cultura pop?

Quién pidió esta señal?

Crossovers que no sabíamos que necesitábamos

Amamos a Belinda tan linda ella

Belinda68

¿Quién es Ternura68?

Ternura68 es una cuenta de TikTok que acumula más de 3 millones de seguidores, así como más de 40 millones de me gustas; la influencer se hizo viral durante el 2020 en plena pandemia por Covid-19 gracias a sus lives dedicados a la música; sin embargo, su contenido también está enfocado a las frases inspiradoras y las reflexiones.

Según usuarios de la misma plataforma, la mujer detrás de Ternura68 es Maribel López Trejo, sin embargo, esta información no está confirmada. En caso de ser así, también hay quienes comentan que se trata de una psicóloga profesional.

Algunas de sus canciones y audios más virales son La Pepo, Bendiciones la Pepo, Quiero semen, Ridículo, Prosaica, Das hueva y Hola, hola, además de las que mencionó Belinda al unirse en una de sus transmisiones en vivo.