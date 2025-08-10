Así van las votaciones de La Casa de los Famosos México, HOY 10 de agosto, ¿quién será el segundo eliminado?

Previo a la segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos México tercera temporada, las encuestas y tendencias en redes sociales ya apuntan hacia una posible baja. Así es cómo van las votaciones en el reality show hoy 10 de agosto a unas horas de que se lleve a cabo la expulsión de la segunda celebridad. ¿Quién abandonará el programa?

El público ya tiene a sus favoritos y de acuerdo a estadísticas que Priscila Valverde y Alexis Ayala son los más señaladas con menor apoyo del público. Mientras que Adrián Di Monte y Mar Contreras se posicionan por encima de sus compañeros con mayor cantidad de votos.

A pesar de que la temporada aún está en curso y todo puede cambiar hasta el momento del anuncio, Priscila Valverde aparece como la participante con menor respaldo según encuestas dese la semana pasado lo que que la coloca como la favorita a ser la segunda eliminada de la temporada.

Cabe destacar que estas cifras no corresponden a los resultados oficiales por parte del programa, sino a encuestas realizadas en redes sociales. Para saberlo con certeza, tendrá que esperarse hasta la gala de eliminación y ahí será donde se confirme quién deberá abandonar la competencia.

Foto: IG @lacasadelosfamososmx

¿Cómo van las votaciones de La Casa de los Famosos México hoy 10 de agosto?

Según una encuesta compartida por Endemol a través de su canal de Telegram, Priscila Valverde no supera el 23 por ciento de los votos, seguida por Alexis Ayala con 24 por ciento, Mar Contreras con 25 por ciento y sorpresivamente Adrián Di Monte tiene el mayor respaldo con un 28 por ciento.

Algunos usuarios en redes sociales han apuntado que Alexis Ayala podría ser eliminado, ya que consideran que no cuenta con suficiente apoyo, aunque esta versión contrasta con la mayoría de los pronósticos que colocan a Priscila como la figura más vulnerable para abandonar la tercera temporada de La Casa de los Famosos México en la segunda semana de haber iniciado.

Foto: Telegram Endemol

¿Quién es el participante con más votos?

De acuerdo con la misma encuesta, el participante con más votos por parte del público para salvarse es el actor Adrián Di Monte. Aunque es la segunda semana consecutiva en la que el actor se encuentra en la lista de nominados, el público lo está apoyando.

Pese a que en redes sociales muchos exigían su salida debido a diversas polémicas que enfrentó con otra actriz del medio, todo parece indicar que su carisma y personalidad son características con las cuales se está ganando al público y eso podría salvarlo esta noche. Foto: IG @lacasadelosfamososmx

¿A qué hora es la gala de eliminación en La Casa de los Famosos México?

La segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos México se transmitirá este domingo 10 de agosto a las 20:30 horas (hora México) por el Canal 5 y VIX Premium. En caso de que no puedas sintonizar en vivo, también se transmiten pequeños resúmenes en las cuentas oficiales del programa.



