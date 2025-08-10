Alexis Ayala destroza a Ninel Conde durante el posicionamiento en La Casa de los Famosos México

La primera semana Ninel Conde ocupó el lugar como una de las participantes más queridas de La Casa de los Famosos México, pero esto cambió drásticamente luego del enfrentamiento que tuvo con Alexis Ayala por el que ha recibido duras críticas en redes sociales. Ahora, fue el actor quien la confrontó durante el posicionamiento de este domingo en el que está en riesgo de ser eliminado al obtener una gran cantidad de puntos.

Todo ocurrió durante uno de los retos en el que en medio del juego Alexis Ayala le gritó a Elaine Haro "¡quítate!" para pedir que le abriera paso ya que ocupaba parte de su lugar. Ante esto, Ninel Conde acusó al actor de "violentar" a su compañera de cuarto comenzando así una intensa discusión entre ellos en la que el galán de telenovelas no dudó en defenderse, todo ante la negativa de la también cantante de dialogar.

Alexis Ayala confronta a Ninel Conde en la gala de eliminación

Durante el posicionamiento los integrantes del cuarto Día se colocaron detrás de Alexis Ayala como una evidente muestra de apoyo a Ninel Conde, quien sin dudarlo también ocupó un lugar junto al actor para confrontarlo. Sin embargo, en redes sociales fanáticos han aplaudido la manera de responder del también villano de telenovelas que en todo momento se mostró relajado pese a su desventaja en este punto de la competencia.

“No reflejes en mí tu debilidad. No pudiste con la nominación, yo hablé contigo esos primeros tres días y me dio mucho gusto y te aplaudí que te rescataran. Este es un lugar en el que hay que sentirse orgulloso de estar porque somos la persona derrotada, la que está tal vez incomodando o acomodando en la casa. A veces hay que elegir las batallas (…) Lo único que vas a tener de mí hoy y siempre será respeto, Ninel, porque estás donde estás porque eres inteligente, fuerte como artista, pero a veces débil como ser humano”, dijo el actor.

Los comentarios no se hicieron esperar y fanáticos del reality show han externado su apoyo al actor: “Alexis ganó el posicionamiento esta vez”, “Eso, hermosa, húndete sola”, “Esto es el show que estábamos esperando”, “Lo siento, Ninel, pero esta vez perdiste”, “Alexis le dijo lo que todo México opina de ella” y “Team Alexis”.

Ninel Conde rompe en llanto en LCDLF México

Este domingo, previo a la gala de eliminación, Mariana Botas y Elaine Haro recibieron un mensaje del exterior en el que les pidieron alejarse de Ninel Conde ante lo mucho que su cercanía podría afectar su popularidad en La Casa de los Famosos México por la polémica que rodea a la cantante. Ante esto, el ‘Bombón asesino’ no pudo contener el llanto y se dijo preocupada por la manera en la que los comentarios negativos podrían impactar en sus hijos.