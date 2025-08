Reviven entrevista en la que Wendy Guevara tacha a Ninel Conde de “grosera” | VIDEO

El reality show “La Casa de los Famosos México” se mantiene como tendencia en redes sociales debido a que los participantes ya empezaron a tener conflictos, desatando polémicas. Un nombre que sobresale es el de la cantante y actriz Ninel Conde, conocida como el “Bombón asesino”, quien está en la placa de nominados junto a las actrices Elain Haro y Olivia Collins, la exreina de belleza Priscila Valverde y el actor Adrián Di Monte.

Las discusión con Olivia Collins, especialmente la ocurrida la noche de ayer 31 de julio durante la primera cena de nominados, han puesto en la mira a la cantante, de 48 años de edad. Ahora las críticas contra la actriz, quien es recordada por su personaje de Alma Rey en la telenovela juvenil “Rebelde”, se intensifican e incluso usuarios de redes sociales revivieron la entrevista en la que Wendy Guevara la tachó de “grosera”.

En el perfil de Twitter Lolita Collins (@LolitaPlatan0) se publicó un fragmento de la polémica entrevista que la influencer trans, de 31 años, concedió cuando estaba forjando su carrera como generadora de contenido en redes sociales, así que todavía no vivía el boom profesional que la catapultó.

Mediante el video viral publicado en X -nombre que ahora recibe Twitter- se recuerda la ocasión que Wendy Guevara compartió cómo fue un encuentro con el “Bombón asesino”, de quien era y sigue siendo admiradora. Su anécdota es la siguiente:

“Encontramos a Ninel Conde, entonces, yo dije ‘¡no mam*s, Ninel Conde!’. Entonces, le dije ‘una foto, mi amor’ y ella mamonsísima a más no poder, de verdad. Niurka, si la ves, rómpele el hocico, de verdad. Hermanas, muy mal, muy grosera, tenía una cara de pocos amigos, de mamona”.

En dicha entrevista Wendy Guevara aseguró que era libre de compartir la impresión negativa que tuvo del Ninel Conde y reiteró que la cantante fue “sangrona”, ya que no quería tomarse una foto de ella; por lo mismo, más de una ocasión le pidió que se sacaran una foto juntas.

“Gracias a Dios, no como de ella ni nada, entonces, puedo hablar desde la libertad de expresión y si se enojan, ¡ni modos! Entonces, hermanas de verdad, fue muy sangrona (...). Le dije ‘una foto’ y no me hizo caso; entonces, yo bien p*nd*j*, voy y le vuelvo a volví a decir ‘oye, una foto’‘ y dijo ‘ay, sí’ y, ay, hermana, van a tomar la foto y (puso) una sonrisa de miles de amigos. Entonces dije ‘qué feo, qué feo’ y dije ‘qué mala onda’ y dices ‘esas de mis experiencias malas con gente del medio es con Ninel Conde’”.