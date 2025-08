"No quiere hacer nada, que se ponga a trabajar": Verónica Castro habla de su hijo Cristian Castro | VIDEO

Hace unas semanas el famoso cantante, Cristian Castro, dio de qué hablar en la industria del entretenimiento después de que se viralizara una entrevista que dio hace unos años en las que aconsejaba y enseñaba a no hacer "nada". El intérprete aseguró que es importante hacer absolutamente nada.

En aquella polémica entrevista, Cristian Castro, hijo de Verónica Castro, aseguró que no le gustaba trabajar y lo que más disfrutaba hacer era "hacer nada". A pesar de que las declaraciones las hizo en 2020, recientemente se viralizaron en las distintas plataformas digitales.

"No me gusta trabajar. Yo les quiero enseñar a la gente a no hacer nada", dijo en aquella ocasión.