Hospitalizan de emergencia al actor Toño Mauri, esto se sabe de su estado de salud

La tarde de este viernes 1 de agosto se reportó la hospitalización de emergencia del actor de telenovelas y conductor de televisión, Toño Mauri. El reporte fue dado por los conductores del programa de espectáculos "Ventaneando".

Hace unos años Toño Mauri, protagonista de telenovelas como "El privilegio de amar", "Abrázame muy fuerte", "Las dos caras de Ana" y "Teresa", estuvo al borde de la muerte debido a un contagio por Covid-19. El famoso conductor de Televisa se sometió a un doble trasplante de pulmón en Estados Unidos.

Hace unos momentos el programa de espectáculos Ventaneando informó que el actor y conductor de televisión Toño Mauri fue ingresado de emergencia a un hospital después de presentar una crisis de salud por un hongo que afectó sus pulmones que fueron trasplantados en 2020.

De acuerdo con la transmisión de TV Azteca, el también exvocalista de del grupo juvenil "Fresas con crema" fue hospitalizado de emergencia tras presentar neumonía, ocasionado por la infección que atacó sus pulmones. Se detalló que esto ocurrió a finales del mes de julio ya que estuvo a punto de pasar su cumpleaños internado (29 de julio).

En una plática con Ventaneando, Toño Mauri, explicó que se sometió a una cirugía, pero días después se sintió mal. Detalló que una mañana despertó con tos y expulsado sangre por la boda. Inmediatamente se trasladó al hospital donde fue diagnosticado con neumonía.

El actor apuntó que inmediatamente fue sometido a distintos estudios donde fue diagnosticado con un hongo en los pulmones. Aseguró que esa infección le estaba provocando la tos con sangre.

"Una mañana empecé a toser y salía con sangre, eso me alarmó mucho. Cuando llegué al hospital tenía neumonía. Me hicieron estudios, se dieron cuenta que me había contagiado de un hongo, se alojó en los pulmones", contó.