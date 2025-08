Hombre expone la infidelidad de su pareja, quien salía de un motel: "Es casada, tiene dos hijos" | VIDEO

La tarde, que parecía transcurrir con la normalidad de un día cualquiera, se vio abruptamente interrumpida por un drama pasional en las afueras de un hotel de Chile. Un hombre, visiblemente afectado por el dolor y la traición, confrontó a su esposa en un encuentro que dejó a los transeúntes como testigos de una tormenta personal. La escena se desarrolló con de un guion de cine, pero con la cruda realidad de una vida que se desmoronaba.

La confrontación inició con un reclamo que resonó en el aire: "Llevamos siete años casados". Este recordatorio no era solo una cifra, sino un eco de un compromiso roto y una historia compartida que, en ese momento, parecía desvanecerse en la irrelevancia. La pareja, que hasta hace unas horas compartía una vida, ahora se enfrentaba en un punto de quiebre, con el peso del matrimonio y dos hijos de por medio. La presencia del acompañante de la mujer añadió una capa más de tensión a la situación, transformando la disputa en un triángulo de emociones a flor de piel.

"La señora se quedó en un hotel con el caballero, es casada. Es casada, tú sabes. Se quedó contigo anoche. Dónde está tu respeto para tu marido. Engañándome. Te das cuenta, no. Por qué hiciste esto, por qué me engañaste con él. Me engañaste con él. Te das cuenta, no. Cometiste un grave error", se puede escuchar que dice el esposo