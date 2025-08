Funan a Mar Contreras y Facundo por defender a Adrián Monte de la polémica con Sandra Itzel

En “La Casa de los Famosos México” hay mucho en juego, empezando por el premio. Sin embargo, la imagen de los participantes también está en riesgo. Ahora la actriz Mar Contreras y el comediante Facundo son blanco de críticas negativas porque han externado que están a favor de Adrián Di Monte, quien se mantiene a la sombra del problema legal con su exesposa, la actriz y cantante Sandra Itzel.

Los concursantes del reality show se pusieron a analizar el panorama de la casa más famosa de México a raíz de que el miércoles 30 de julio se realizó la primera gala de nominación. Las cinco personalidades que están en la placa son Elain Haro, Ninel Conde, Priscila Valverde, Olivia Collins y Adrián Di Monte.

Esto provocó que tanto Mar Contreras como Facundo reaccionaran a los antecedentes de Adrián Di Monte, quien a la fecha afronta una polémica porque Sandra Itzel destapó que su relación y matrimonio estuvieron llenos de diferentes tipos de violencia.

Mar Contreras y Facundo apoyan a Adrián Di Monte

Tanto Mar Contreras como Facundo coincidieron en que no pueden juzgar al actor cubano, ya que no estuvieron presentes cuando los hechos ocurrieron, además de que no saben todo el contexto de lo sucedido. Por si fuera poco, la actriz dijo que cree en las segundas oportunidades, mientras que el comediante consideró que Sandra Itzel actuó con ventaja porque fue quien grabó a su ex, cosa que él no hizo con ella.

“O sea, me conflictúa mucho ese caso porque mis valores y todo eso no lo comparten. Entonces, digo pu*** también están las segundas oportunidades en la vida, no sé”, expuso Mar Contreras, quien le dijo a Adrián Di Monte que ella no contemplaría lo que pasa en su vida personal, sino que se enfocaría en el juego.

Funan a Mar Contreras y Facundo por respaldar a Adrián Di Monte

Asimismo, la participante de “La Casa de los Famosos México” añadió “no tengo ni idea de qué pasó. Si yo no lo vi, no lo escuché, o sea, es perjudicar a la gente. Entonces, también es algo con lo que yo estoy en contra en la vida”. Por lo mismo, usuarios de redes sociales reaccionaron enojados y expusieron “no fue un chisme, hay una demanda” y “que alguien le mande las pruebas a esta mujer”.

En tanto, Facundo habló de la situación de Adrián Di Monte y Sandra Itzel con Mariana Botas y Ninel Conde, a quienes les dijo “no sabemos la historia completa y merece el beneficio”.

“Este compa no estaba pensando en destruirla a ella, eso habla bien de ella, porque ella sí lo grabó”, dijo Facundo, de modo que Ninel Conde argumentó “la violencia no es justificable”.

Tras escuchar a Ninel Conde, Facundo le cuestionó “a ver, dime una cosa, cuando estás grabando a alguien, estás víctima y (dices) ‘ay, me estás terroreando’”. Por lo mismo, la cantante conocida como el “Bombón asesino” le respondió “cuando decides grabar es porque ya pasaron varias veces antes y lo que necesitas es pruebas porque la ley necesita ese tipo de pruebas”.