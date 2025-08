El actor Toño Mauri rompe el silencio sobre su estado de salud, ¿está en el hospital? | VIDEO

El reconocido actor Toño Mauri ha roto el silencio para calmar a sus seguidores, quienes se mostraron preocupados tras noticias sobre una nueva hospitalización. A través de un video, Mauri confirmó que se sometió a una operación, pero aseguró que está en casa, en proceso de recuperación y sin complicaciones graves. Su mensaje, lleno de gratitud, busca disipar los rumores y agradecer el apoyo incondicional que recibió.

"Hola amigos, aquí estoy, platicando con ustedes para darles las gracias porque sé que estuvieron muy pendientes de mi salud", inició Mauri en su comunicado. Con un tono sereno y una sonrisa, el actor confirmó que, si bien la operación tuvo algunas complicaciones, se encuentra en buen estado.

"Estoy bien, estoy en mi casa. Pasé mi cumpleaños aquí en la casa con Karla, con Toño. Estoy muy contento, estoy convaleciente porque sí, obviamente, después de la operación debo recuperarme", explicó, detallando que está bajo tratamiento médico pero sin nada que lo alarme. El actor no dio más detalles de su estado de salud.

Un cumpleaños en casa y un mensaje de gratitud

El actor aprovechó la oportunidad para desmentir las versiones que sugerían un regreso al hospital. "Me hablaron muchas personas porque están preocupadas, vieron que me iba al hospital, no es así. Gracias a Dios, estoy en mi casa, viendo una serie, platicando con Karla, cenando, así que no tengo nada que me preocupe", aclaró.

Su testimonio es un alivio para aquellos que siguieron su ardua lucha por la salud desde que superó el COVID-19 y se sometió a un doble trasplante de pulmón. Durante las últimas horas se había dicho que fue hospitalizado de emergencia, razón por la que decidió publicar este video a través de sus redes sociales.

La fortaleza de Toño Mauri se convirtió en un ejemplo de resiliencia y fe. En su mensaje, el actor reiteró su agradecimiento a sus seguidores por las oraciones y el cariño durante su operación. "Gracias a ustedes por haber pedido por mí durante la operación. Los quiero mucho, que Dios los bendiga", concluyó, dejando claro que, a pesar de los altibajos, su espíritu se mantiene inquebrantable. Con su recuperación en marcha, Mauri demuestra una vez más que, con apoyo y determinación, es posible superar cualquier desafío.