Cazzu revela que Nodal no le paga la vivienda a su hija y tuvo que mudarse recientemente | VIDEOS

Cazzu dio a conocer en una reciente entrevista su situación mobiliaria, ya que desde que terminó con Christian Nodal, tuvo que mudarse del rancho que compró en argentina el cantante mexicano, debido a que no existió un contrato nupcial ni prenupcial en ningún momento, es decir, no puede reclamarlo, hasta que sea herencia de Inti, en caso de que así quede estipulado en un documento.

Sin embargo, se rumoraba que habían llegado a un acuerdo y que Cazzu estaba viviendo en una zona muy cara de Buenos Aires, en un departamento comprado por Christian Nodal. Fue la propia cantante quien dijo en una entrevista reciente con El Flowcast que realmente no hay ninguna propiedad a su nombre, por lo que tiene que andar saltando de casa en casa, de acuerdo con lo que le permitan sus ganancias de la música, entre otros negocios, como las regalías de su libro.

Esto quiere decir que Christian Nodal no estaría pagando ningún sustento para Inti en cuestión de casa o de vivienda, ya que podría estarle pagando una manutención cada cierto tiempo como lo dieron a conocer diversos medios de comunicación locales, incluyendo el periodista Javier Ceriani. Se desconoce si el intérprete ha ofrecido esta ayuda de darle casa a su hija, pues la trapera únicamente dijo que ella es quien se encarga de pagar la renta, incluso aseguró que pronto podría pensar en invertir en la compra de una casa si su economía se lo permite.

"Me sigue pasando, me pasó el otro día. Deshice un alquiler que tenía, vivía en un lugar, no lo podía seguir pagando, esto está carísimo, no quiero vivir en un lugar tan caro. Me mudé, y cuando fui a entregar el departamento, imagínate, vivo solo con mi hija, tengo un toc con el orden, soy muy pordenada, soy una señora hecha y derecha, quizá por cuestiones de plata, yo sentí que la persona que recibió el departamento, tenía un prejuicio, que tenía razones para tratarle mal. Esas son cosas en la vida que no se las termina de explicar. Personas que su cerebro no los representas, que no encajas con ellos, no representas algo que encaja con ellos, piensan en maldad, drogas, desastres, ni idea", esto fue lo que dijo Cazzu.