Este viernes arrancó en Irapuato la edición número 28 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), con una jornada inaugural dedicada por completo a honrar la trayectoria de Ana Martín, una de las figuras más emblemáticas del cine y la televisión mexicana.

La tarde comenzó con el Recorrido Homenaje para Ana Martín, entre las 18:00 y las 19:00 horas, una procesión conformada por unos 60 jinetes de asociaciones charras. Con caballos engalanados y música regional, el evento se desplazó desde la calle Juan José Torres Landa hasta Plaza del Artista.

El cariño de la gente es maravilloso... luego, cómo me han tratado todos los del GIFF [...] Es que no tengo palabras porque es realmente puro amor, cariño, respeto y el saber que son 60 años de carrera... y que a esta edad, a mis 79 años, el público y sobre todo los jóvenes estén conmigo... no tengo palabras, expresó Ana Martín para los micrófonos de El Heraldo de México.

Ana Martín expresa su orgullo al ser homenajeada en la GIFF

Después tuvo lugar la prestigiosa Alfombra Roja más el Homenaje Nacional en el Teatro de la Ciudad de Irapuato. En el escenario, entregaron la Cruz de Plata GIFF y la Medalla de Plata de la Filmoteca de la UNAM como reconocimiento a la multifacética de la actriz de 79 años.

En una entrevista exclusiva con El Heraldo de México, Ana Martín dijo haber quedado "sin palabras" al ver el magnífico homenaje en su honor, agradeciendo el cariño del público, pues son varias las generaciones que la consideran una de las actrices más importantes en México.

Las cosas que me dicen... ay dios mío. Me suben, me elevan [...] (Estoy) muy contenta, muy agradecida, sentenció.

La actriz estaba visiblemente emocionada y honrada por dicho homenaje, repitiendo en varias ocasiones que no tenía palabras para expresar los sentimientos por los que estaba atravesando. Pero una de las cosas que más parecen haberla conmovido es que las nuevas generaciones continúan admirándola enormemente, lo que demuestra su impacto en México.

Es inconmensurable, me da vida... Si ustedes me ven que bailo o canto y brinco es por el amor del público. Gracias, de verdad gracias, por estos 61 años de carrera y por este homenaje, afirmó conmovida.

Pero la actriz no sólo se deshizo en agradecimientos hacia su público, sino que también brindó un consejo para las y los jóvenes, sin importar si están pensando en dedicarse a la actuación o a cualquier otra profesión: "Lo que tú quieras ser en la vida, pero con pasión porque al final de cuentas es un trabajo y a veces te cansa [...] La pasión es la que te lleva a donde tú quieras".

De la misma forma, Ana Martín reconoció que "todo cambia", no sólo en la industria del entretenimiento, sino también en el mundo y afirmó que el amor propio es una de las llaves para triunfar en cualquier ámbito, recalcando la importancia de mantenerse unidos para hacerle frente a los problemas estructurales.

Mi única experiencia es que no me equivoqué en la carrera que elegí. Decidí ser libre; decidí no casarme y no tener hijos porque yo quise [...] He pasado por altas y por bajas pero aquí sigo, ¡brincando!, finalizó la actriz.

Ana Martín: ícono del cine y la televisión mexicana

Nacida como Ana Beatriz Martínez Solórzano, Ana Martín es una actriz con casi 61 años de trayectoria artística; su nombre está asociado con la época dorada de la telenovela mexicana y una carrera cinematográfica que ha abarcado desde clásicos de los años 60 y 70 hasta producciones contemporáneas.

De acuerdo con la base de datos del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), Ana Martín participó en más de 50 producciones fílmicas y una veintena de telenovelas que incluso hoy en día siguen siendo sinónimo de talento.