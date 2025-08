Actor de Hannibal Lecter se burla de las fajas para papada de Kim Kardashian | VIDEO

A sus 87 años, el célebre actor británico Anthony Hopkins regresó por un momento a encarnar a su inolvidable personaje Hannibal Lecter, aunque esta vez no fue a través del cine, sino mediante un video cargado de sátira en su cuenta de Instagram y dirigido a la mismísima Kim Kardashian.

Fue el El 31 de julio que el actor de 87 años compartió un video en dicha plataforma usando el recientemente lanzado Seamless Sculpt Face Wrap de SKIMS, la marca de Kim Kardashian. Este producto es descrito simplemente como una "faja para la papada", prometiendo resultados inmediatos.

Con la cabeza envuelta en esa tela color "Clay", el actor aparece sentado frente a cámara, vestido con una camisa hawaiana azul y un reloj beige que parece combinar con el producto. Pero no fue sólo por su forma de usarlo, sino porque trajo de vuelta al emblemático Hannibal Lecter, haciendo un guiño directo a su aparición en "El Silencio de los Inocentes" (1991).

Anthony Hopkins revive a Hannibal Lecter para burlarse de Kim Kardashian

"Hola Kim, ya me siento 10 años más joven", dice el actor en cuanto comienza el video. Pero eso no es todo ya que luego realizó el icónico sonido de succión que inmortalizó en dicha cinta donde interpretó al inquietante Dr. Hannibal Lecter, y concluye con un escalofriante pero divertido "gracias, Kim. No tengas miedo de venir a cenar".

La publicación se volvió viral casi de inmediato e incluso Kim Kardashian, de 44 años, compartió el video en su historia de Instagram, escribiendo en mayúsculas: "I’M SCREAMING!" (¡Estoy gritando"). Figuras del mundo del entretenimiento como Gwyneth Paltrow lo llamaron "genio", mientras el actor Michael Beach calificó a Hopkins como "un gran actor con un gran sentido del humor".

Y es que desde el momento de su lanzamiento, el Face Wrap fue objeto de comparaciones virales con la famosa máscara que usaba Hannibal Lecter para evitar ataques a sus víctimas.

En redes sociales usuarios se burlaron del producto, cuestionando la estética y funcionalidad del mismo en comparación con la aterradora máscara del personaje cinematográfico.

Con su inigualable sentido del humor, el actor revivió uno de sus personajes más icónicos.

Fotografía: Instagram/@anthonyhopkins

¿Qué es el Face Wrap lanzado por Kim Kardashian?

Lanzado el 29 de julio de 2025, el Skims Seamless Sculpt Face Wrap es el primer producto enfocado en belleza facial de la marca, tradicionalmente dedicada al cuidado corporal. Está hecho de una mezcla de poliéster y elastano, con hilos de colágeno y promete brindar "soporte ultra suave para la mandíbula" durante la rutina nocturna.

De acuerdo con lo compartido en la página oficial de la marca, éste se ajusta con cierres de velcro en la nuca. Viene en los tonos "Clay" y "Cocoa" y tiene un precio oficial de 48 dólares (alrededor de 900 pesos mexicanos). A pesar de las burlas y los comentarios, esta faja para papadas se agotó en cuestión de horas.