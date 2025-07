Yolanda Andrade comparte VIDEO de su proceso de recuperación para recuperar la movilidad

En un mundo donde las figuras públicas suelen resguardar celosamente los detalles de su vida personal, Yolanda Andrade, reconocida actriz y conductora mexicana, optó por compartir con honestidad un capítulo delicado de su vida. Como es bien sabido, la famosa se encuentra pasando por un momento delicado de salud, por lo que tuvo que alejarse de la vida pública para poder concentrarse en su salud.

Recientemente, a través de su cuenta en Threads, Andrade sorprendió a sus seguidores al publicar un video que revela cómo está incorporando ejercicios específicos para recuperar su movilidad, una lucha que viene desarrollando desde hace varios años. El video, publicado el viernes 4 de julio, muestra a Yolanda subiendo y bajando escaleras, una actividad que aparentemente puede parecer sencilla para la mayoría, pero que para ella representa un esfuerzo considerable.

Aunque Yolanda no ha detallado el protocolo médico que le fue asignado, se puede inferir que sigue un tratamiento integral de rehabilitación física y psicológica. El video compartido por la conductora es un indicio claro de que trabaja con terapia física enfocada en mejorar la fuerza muscular, la coordinación y la movilidad funcional.

Si bien, no se muestra su rostro en la grabación, la emoción y determinación son palpables en sus movimientos. Acompañando la publicación, la conductora escribió un mensaje lleno de vulnerabilidad y resiliencia que resonó con sus seguidores, quienes han seguido muy de cerca la salud de Yolanda desde que en 2019 se le diagnosticó un aneurisma cerebral.

NO siempre tienes ganas, lo que hay es frustración en algunos momentos. Depresión, y mucha, pero NO me voy a quedar en la LONA, escribió Yolanda Andrade.