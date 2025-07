La comunidad digital hispanohablante se encuentra sumida en una profunda conmoción tras la inesperada muerte de Bella Galilea, reconocida influencer mexicana que falleció el pasado 7 de julio como consecuencia de complicaciones médicas derivadas de un procedimiento dental.

Según los reportes compartidos por sus allegados, Bella Galilea fue hospitalizada días antes de su muerte luego de experimentar síntomas graves tras someterse a un procedimiento odontológico. Fuentes cercanas señalaron que la influencer presentó una infección severa que se habría extendido rápidamente, afectando su sistema respiratorio y obligando a los médicos a intubarla en estado crítico.

Bella Galilea se había consolidado como una figura influyente dentro de la comunidad LGBTIQ+ en México, pues con una presencia vibrante en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook, utilizaba sus canales para compartir reflexiones sobre la identidad, su vida cotidiana y su transición de género, conectando con una audiencia joven que la consideraba un símbolo de autenticidad y resistencia.

La noticia del fallecimiento fue dada a conocer en tiempo real por su amiga y también influencer Vanessa Labios 4K, quien se enteró del trágico desenlace durante una transmisión en vivo con sus seguidores. Mientras conversaba con su audiencia, Vanessa recibió una llamada telefónica que cambió por completo el rostro de la influencer.

Horas después, Vanessa compartió un nuevo video en el que relató un hecho que ha conmovido a sus seguidores, pues afirmó que mientras realizaba otra transmisión en vivo a la misma hora del fallecimiento de Bella, ocurrió un evento que ella interpreta como una posible manifestación espiritual o una despedida por parte de su querida amiga.

Antes de que me dijeran a mí que había fallecido Gali, vayan a ver el en vivo, a la hora que Gali falleció, a esa hora yo estaba transmitiendo y maquillándome y cuando estaba diciendo lo de Gali, pum, se fue la luz. En el pleno en vivo, se me fue la luz [...] Yo no sé si cómo que se fue a despedir, pero se fue la luz, hermana, afirmó Vanessa Labios 4K en una transmisión posterior.