Tras ser expuesto por Fabiola Martinez, "El Escorpión Dorado" sube nuevo VIDEO y los comentarios se salen de control

Luego de que Fabiola Martínez, conductora y comediante regiomontana publicó este miércoles 8 de julio un video en YouTube en donde expuso pruebas contundentes sobre el romance que sostuvo con Alex Montiel quien es mejor conocido como “El Escorpión Dorado”, luego que éste aseguró que solo la había visto 4 veces en su vida.

Tras mostrar las pruebas, las cuales incluyen audios, fotografías y hasta ropa del afamado youtuber y periodista, el nombre de Alex Montiel y Escorpión dorado se han posicionado en lo más alto de las tendencias en nuestro país, pese a esto, el autonombrado “Dios del Internet” publicó un nuevo video en su canal de YouTube y ahí los usuarios no tardaron en recordar lo que Fabiola Martínez mostró.

Luego de dos semanas de no haber publicado un video con un invitado especial en su sección “Escorpión al volante”, finalmente, este martes 8 de julio, Alex Montiel publicó el episodio más reciente el cual tiene como invitado al periodista policiaco Carlos Jiménez.

El que parecía ser uno de los videos más esperados por los seguidores de Montiel, se convirtió en el centro de funa más grande del creador del Escorpión Dorado, pues, lejos de recibir buenos comentarios sobre el invitado y la entrevista que le hizo a lo largo del camino, usuarios, no perdieron tiempo al recordar cada una de las palabras con las que trató de enamorar a Fabiola Martínez.

“El que se decía ser un dios resultó ser un simple cuate que no podía dormir por estar pensando en su amorcito”, “Que paso mi cosa, hermosa, preciosa que no sale de mi cabeza jajajajjaa”, “Wey pasa más tips de ligue, traes más choro que romeo”,son algunos de los comentarios que se pueden leer en el nuevo video de Escorpión Dorado al volante

Cabe señalar que estos comentarios, los usuarios los dejaron en el canal de YouTube de el Escorpión Dorado, pues, en su cuenta de Instagram tanto a personal en la que aparece como @alexmothy como en la de su personaje enmascarado @goldenescorpion ha limitado los comentarios.

View this post on Instagram

Durante el video que dura poco más de 17 minutos en donde Fabiola Martínez expuso las pruebas en las que sostiene que su relación con el creador de El Escorpión Dorado fue más que una aventura como él ha tratado de hacerla ver, al asegurar que solo la vio 4 veces en su vida, la comediante mostró al menos dos audios en los que Montiel le dice en repetidas veces que la ama.

“Cosa hermosa, preciosa que no sale de mi cabeza, te amo”, se escucha a Montiel decirle a Fabiola

Mientras que en otro audio, Montiel le dice a Fabiola Martínez que la ama y que no puede dormir por estar pensando en ella, esto ha provocado diversas burlas en redes sociales al asegurar que la regiomontana “acabó” con el periodista.

"Cosa hermosa, preciosa, que no sale de mi cabeza. Te amo... Por mí te escribía toda la noche, pero tengo que dormir. Yo estuve lidiando con el insomnio, me desperté como a la media noche, me desperté como a las tres de la mañana, como a las cinco y así. Y en cada despertar, ahí estaba tu sonrisa. Te amo". Sentenció Montiel