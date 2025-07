Se agarran a golpes en Monterrey por largas filas para conseguir una pizza a 10 pesos | VIDEO

Little Caesars causó un auténtico revuelo en varias regiones del país con una promoción que permitía adquirir una pizza por tan solo 10 pesos. La oferta, viralizada rápidamente en plataformas como TikTok, provocó aglomeraciones y largas filas en las sucursales, demostrando el potente impacto de las estrategias de precios agresivas en el mercado actual.

La promoción más reciente tuvo lugar el 8 de julio de 2025, replicando el éxito de una similar lanzada el 9 de febrero de 2024 con motivo del Día Internacional de la Pizza. Para acceder a la tentadora oferta, los clientes debían realizar una compra previa. En la promoción de julio de 2025, la condición era adquirir una pizza grande de pepperoni a precio regular para obtener una pizza de queso adicional por solo 10 pesos.

La ventana de oportunidad para esta codiciada pizza de 10 pesos fue limitada. Este 8 de julio de 2025, la promoción estuvo vigente desde las 10:00 hasta las 16:00 horas, o hasta agotar existencias. Es crucial señalar que la oferta no cubrió todo el territorio nacional. Las sucursales participantes se concentraron principalmente en estados como Nuevo León, Coahuila y Gómez Palacio, Durango, dejando fuera a la Ciudad de México y otras entidades.

La promoción ya no está disponible Crédito: Facebook / Little Caesars

La difusión de la promoción se amplificó exponencialmente gracias a los videos compartidos por usuarios en TikTok. Estas publicaciones no solo anunciaban la oferta, sino que también mostraban el proceso para obtenerla, generando un efecto llamada masivo que se tradujo en filas interminables fuera de las pizzerías.

El entusiasmo por la pizza económica alcanzó niveles inesperados, derivando incluso en incidentes. En el Área Metropolitana de Monterrey, dos jóvenes protagonizaron una riña a puñetazos en el estacionamiento de una tienda. Los involucrados intercambiaron golpes ante la mirada de decenas de personas. Hasta el momento se desconocen los motivos de la pelea.

A pesar de la confrontación, los demás clientes en la fila no se movieron, priorizando mantener su lugar para no perder la oportunidad de la codiciada pizza. Este suceso destaca la intensidad de la demanda generada por la promoción y la determinación de los consumidores por aprovechar la oferta.

Cabe destacar que, al día de hoy, 9 de julio de 2025, esta promoción ya no se encuentra disponible. Su carácter limitado y la alta demanda provocaron que las existencias se agotaran rápidamente. Little Caesars no confirmó si esta exitosa estrategia se replicará en el futuro o si se extenderá a otras regiones del país. Sin embargo, la abrumadora respuesta del público sugiere que nuevas ediciones de esta popular promoción podrían estar en el horizonte.