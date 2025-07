Pati Chapoy filtra el estado de salud de Susana Zabaleta tras ser diagnosticada con cáncer

El día de ayer, martes 8 de julio, te informamos que Susana Zabaleta pasó por un complicado momento de salud después de ser diagnosticada con cáncer. De acuerdo con la revista TVNotas una persona cercana a Ricardo Pérez, novio de la cantante, confirmó la noticia.

En la publicación se detalla que la cantante, Susana Zabaleta, recibió el diagnóstico de cáncer a finales de 2022 y a principios de 2023. El reporte indica que los médicos le encontraron linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que no es tan agresivo.

Ante esta situación, Susana Zabaleta se sometió a un tratamiento y al parecer el cáncer fue erradicado. Los especialistas le dijeron que si en cinco años no sufre una recaída podría estar libre de esta enfermedad. La también actriz de teatro continúa en chequeos.

En la reciente transmisión del programa "Ventaneando", los conductores hablaron sobre la salud de Susana Zabaleta. Los conductores recordaron que en ese espacio, Francisco Céspedes, destapó los problemas que enfrentaba la reconocida cantante.

Ante esta situación, Pati Chapoy, conductora de "Ventaneando", dijo que afortunadamente Susana Zabaleta se encuentra "perfecta" y "muy bien" después de ser diagnosticada con cáncer hace un par de años. La experta en temas de la farándula dejó ver la cantante no presenta ningún problema de salud.

En este sentido, Jimena Pérez "La Choco", también conductora de "Ventaneando", aseguró que es lamentable que otras personas hablen de los problemas de salud que enfrenta Susana Zabaleta. Es importante señalar que la cantante no ha brindando ninguna declaración sobre su posible diagnostico de cáncer.

Para escuchar las declaraciones reproduce el video a partir del minuto 1:00

Momentos antes de que hablaran sobre la salud de Susana Zabaleta, el programa "Ventaneando" compartió una entrevista con la cantante. La famosa habló sobre su relación con el creador de contenido, Ricardo Pérez, asegurando que está muy feliz y no le puede pedir nada más a la vida.

"Me hace feliz, no le puedo pedir nada más a la vida, si me muero mañana diré qué bien la pasé", dijo.