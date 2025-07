Ni Yuridia ni Yuri, este famoso cantante escribió "Detrás de mi ventana” y nadie lo sabe

Yuri, Yuridia y Jenni Rivera son sólo algunas de las famosas cantantes quienes han incluido en su repertorio el tema “Detrás de mi ventana”, una canción que poco saben fue escrita por un hombre, a pesar de qué en cada una de las estrofas revela el dolor que siente una mujer, quien se percata que el amor de su pareja ya no es el mismo de antes.

Solo son pocos los que verdaderamente conocen quién es el creador de esta icónica pieza “Detrás de mi ventana", que se ha convertido en un himno para el desamor o simplemente en la canción favorita de millones de personas que la piden cada vez que se quieren lucir en el karaoke, puesto que es de las que no puede faltar en una buena noche de fiesta.

“Detrás de mi ventana” es una canción que no a todos los cantantes les va bien, ya que son los mismos artistas quienes aseguran que es difícil reemplazar las interpretaciones de Yuri, quien fue la primera que la hizo popular o de Yuridia, tema con el que triunfó durante su participación en el programa de talentos “La Academia”, sin dejar de lado a Jenni Rivera quien impregnó todo su sentimiento y tristeza a dicha letra.

El único y verdadero creador de la canción “Detrás de mi ventana” es Ricardo Arjona, el artista originario de Guatemala es quien y plasmó lo que su corazón le dictó, para después redactar estrofa por estrofa el tema que brillaría en voces de reconocidas mujeres mexicanas y de otras nacionalidades latinas que conocen el proyecto.

Cada persona que descubre que es Ricardo Arjona el compositor de la canción titulada “Detrás de mi ventana”, suele sorprenderse debido a que la línea que el cantante generalmente utiliza en sus proyectos musicales, pero en los créditos se comprueba que es él quien la hizo.

Ya me cansé que no me acaricies ni con la mirada

De ser en tu cama una tercera almohada

De ver que el futuro se va haciendo flaco

De saber que la vida no es más que un rato

Y sentirme mujer porque lavo los platos

Ya me cansé de decir que te amo y ver que estas dormido

De hacerte una cena especial y ver que te has ido

De ser una ama de casa y nada más

Con la diferencia del siempre y el jamás y

Hasta sentirme feliz cuando te vas

Detrás de mi ventana

Veo pasar la mañana en la espera de la noche

Me destapo el descote para que se te provoque

Tu fallida ansiedad

Detrás de mi ventana

Veo pasar el destino disfrazado de asesino

Burlándose a carcajadas de este ingrato concubino

Detrás de mi ventana se me va la vida

Contigo pero sola

Ya me cansé de ser para ti como cualquier camisa

Que se plancha y se arruga al compás de tu risa

De ser un objeto más en tu casa

Como un trapo, una silla, una simple taza

Y que tu ni te enteres de que es lo que pasa

Detrás de mi ventana

Veo pasar la mañana en la espera de la noche

Me destapo el descote para que este te provoque

Tu fallida ansiedad