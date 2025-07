Natalia Jiménez confiesa que padece este trastorno: “Es muy difícil vivir así” | VIDEO

La cantante española Natalia Jiménez acudió recientemente al programa “El interrogatorio” que conduce el periodista Said García y abordó un tema íntimo: el trastorno que padece. Con esta confesión, la intérprete de “El sol no regresa” invitó a la gente a que se cuide y acepte tal y como es.

Durante la entrevista, la exvocalista de la agrupación La Quinta Estación, de 43 años de edad, reveló que padece Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), también conocido como Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Debido a esto, la cantautora expuso que tienen problemas tanto en lo personal como en lo profesional.

Natalia Jiménez reveló que padece Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Foto: Instagram.

Qué enfermedad padece Natalia Jiménez

Natalia Jiménez enfatizó que el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad le genera inconvenientes en el trabajo “porque cuando uno tiene TDAH siempre estás pensando”. Por ende, las presentaciones resultan un reto, ya que siempre se distrae; de hecho, la cantante compartió lo siguiente: “Cuando estoy en el escenario y voy caminando de un lado a otro, de repente la gente, alguien me llama, y me distraigo”.

Qué es el TDAH

Para explicar de manera práctica qué es el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, la intérprete de “Creo en mí” y “Me muero” dijo que esta enfermedad mental provoca que la mente siempre esté activa, así que a la vez se tienen diversos pensamientos e ideas, lo que afecta la concentración y enfocarse en sólo una cosa.

“Cuando uno tiene TDH, siempre está pensando en… es como tener 50 pantallas de televisión abierta a la vez y tratar de prestarle atención a una… es muy difícil vivir así”.

Para ejemplificar cómo funciona su cabeza debido al TDAH, Natalia Jiménez compartió lo siguiente: “Cuando viene alguien a platicarte algo que no te interesa para nada, ¿sabes?, yo disocio y me voy y ahí se quedó Natalia mirándote, pero no está escuchando; entonces, al día siguiente, vienen y me dicen ‘oye, de lo que hablamos ayer y tal, qué te parece’ y yo ‘ay, cabrón, ¿hablamos?’”.

Qué problemas causa el TDAH y cómo se atiende

Al respecto, la Mayo Clinic primero destaca que el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad “es un trastorno mental” y no es una enfermedad. Detalla que “comprende una combinación de problemas persistentes, como dificultad para prestar atención, hiperactividad y conducta impulsiva”.

En el caso de los adultos, el TDAH puede ocasionar varias complicaciones como tener “relaciones inestables”, así como mal desempeño en el trabajo. Además, la Mayo Clinic indica que este trastorno igual puede provocar baja autoestima; por lo mismo, es necesario que quienes lo presentan reciban asesoramiento psicológico y tratamiento, lo que puede incluir medicación.