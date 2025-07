"Me lo contaron personas cercanas a Lalo Salazar": Martha Figueroa le responde a Laura Flores sobre supuestas amenazas

La periodista de espectáculos, Martha Figueroa, le respondió a Laura Flores, después de que la actriz de telenovelas revelara que se está asesorando para proceder legalmente en su contra por las recientes declaraciones que hizo sobre su rompimiento con el periodista, Lalo Salazar.

En su canal de YouTube, Martha Figueroa aseguró que el rompimiento entre Laura Flores y Lalo Salazar se debió a una discusión que tuvieron. Ventiló que la actriz de telenovelas se puso "como loca" y "persiguió" al periodista mientras le gritaba "¡te voy a matar!"

Ante esta situación, Laura Flores dijo que todo es completamente falso pues no existe ningún problema con Lalo Salazar. Detalló que se está asesorando con sus abogados para proceder legalmente contra Martha Figueroa. Este miércoles 9 de julio la periodista le respondió de manera contundente.

La mañana de este día, durante la transmisión del "programa Hoy", Martha Figueroa habló sobre la posible demanda que interpondrá en su contra la actriz de telenovelas, Laura Flores. La periodista de espectáculos se mostró tranquila ante esta situación.

Sin guardarse nada, la excolaboradora de "Ventaneando" dijo que personas cercanas a Lalo Salazar le dieron la versión que ventiló en su canal de YouTube. Confesó que ella solo dio contexto de lo sucedido y se hace responsable de ello.

"Eso es lo que me contaron personas muy, muy cercanas a Lalo Salazar y ese es el contexto", dijo.

Argumentando que todo se trató de contexto, Martha Figueroa aseguró que se hace responsable de sus declaraciones. Sobre la posible demanda explicó que Laura Flores está en su derecho de hacerlo y finalmente le ofreció una disculpa.

"No dije 'lo persiguió con un cuchillo', no, fue contexto. Me hago responsable de lo que dije y sé porque lo dije. Laura Flores puede hacer lo que quiera. Le mando una disculpa a Laura Flores", indicó.