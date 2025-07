Maribel Guardia desmiente que vaya por la custodia de su nieto, José Julián, y se lanza contra su abogado

Hoy miércoles 9 de julio, la actriz costarricense Maribel Guardia recurrió a su cuenta de Instagram para emitir un comunicado y desmentir al abogado Saddam Castillejo, quien -como informamos- en entrevista con el presentador argentino Javier Ceriani habló del proceso legal que vive contra su nuera, Imelda Garza Tuñón.

Mediante el comunicado, Maribel Guardia, de 66 años de edad, expresó que ni ella ni su esposo, Marco Chacón, están de acuerdo con lo expuesto por el abogado, ya que no va por la custodia de su nieto, José Julián; por lo mismo, la también cantante subrayó que no autorizaron “a esta persona para hablar en nuestro nombre”.

“El día de ayer un abogado participó en algunos programas de internet, hablando como si lo hiciera en mi representación”, escribió inicialmente Maribel Guardia en el comunicado. “Quiero ser muy clara: Ni mi esposo, ni yo autorizamos a esta persona para hablar en nuestro nombre”. Noticias Relacionadas Aseguran que Susana Zabaleta fue diagnosticada con cáncer, así reaccionó Ricardo Pérez

¿Qué tipo de cáncer le diagnosticaron a Susana Zabaleta y qué síntomas ayudan a reconocerlo?

Maribel Guardia arremete contra el abogado Saddam Castillejo

Maribel Guardia enfatizó que no está de acuerdo con lo que el abogado Saddam Castillejo dijo en la entrevista que concedió, ya que “sus palabras no reflejan en absoluto mi sentir”. Además, la expareja del fallecido cantautor Joan Sebastian reiteró que no le dio ninguna autorización al abogado para abordar el tema del proceso legal contra Imelda Garza Tuñón por la custodia de José Julián.

“No estoy de acuerdo con lo que expresó públicamente, y sus palabras no reflejan en absoluto mi sentir. A este licenciado únicamente se le encomendó dar seguimiento a un juicio de amparo previamente interpuesto. No lleva ninguno de nuestros otros asuntos legales, y jamás se le solicitó que hablara públicamente en nuestra representación”.

Maribel Guardia recibe apoyo en redes sociales

Sin brindar más detalles del caso legal por la custodia de José Julián, Maribel Guardia también consideró que el abogado Saddam Castillejo no actuó de mala fe, pero prefirió compartir su versión de la situación que se tornó mediática desde que se filtró en enero pasado; en ese momento, la también presentadora expuso que actuó en contra de Imelda Garza Tuñón para garantizar la seguridad del menor de edad, quien es su único nieto y descendiente de su fallecido hijo, José Julián Figueroa.

“No considero que haya actuado con mala intención hacia nosotros; no obstante, debo dejar claro que sus declaraciones no representan nuestra postura, ni la forma en que deseamos manejar estos temas”.

Tras compartir el comunicado, Maribel Guardia empezó a recibir el apoyo de sus seguidores, quienes comentaron “existen abogados que quieren ganar protagonismo”. Además, la actriz fue considerada una “inspiración”. Pese a esto, la famosa desactivó los comentarios.