Los mejores MEMES del nuevo video de Fabiola Martínez contra Alex Montiel

La polémica entre Alex Montiel y Fabiola Martínez sigue dando mucho de qué hablar. Después de la entrevista de Adrián Marcelo comenzaron las reacciones y comentarios por parte de los conocidos de los dos. Ahora, Fabiola compartió un nuevo video en el que revela que la relación que tenía con el creador de contenido fue algo más de una aventura de cuatro ocasiones, ya que tenían viajes juntos y muchos mensajes donde llegó a decirle que la amaba.

Tras el nuevo clip en el que desmiente la versión de Alex, quien confirmó que no era nada serio, las redes sociales reaccionaron con una serie de memes y mensajes en contra del 'Escorpión Dorado', ya que los audios y fotos que compartió Fabiola dejan al descubierto que el presidente de Peluche Caligari, equipo de la Kings League, y su entorno no estarían siendo honesto con el tema de la infidelidad vivieron Martínez y Montiel en el pasado.

Antes de pasar con las reacciones, tenemos que recordar que Fabiola aprovechó las redes sociales para compartir un video en el que hace frente a las declaraciones de Montiel. Martínez dejó claro que todo lo que dijo era mentira, ya que en realidad fueron más de cuatro ocasiones, muchos viajes juntos y, lo más importante, que en diferentes ocasiones le dejó claro que se encontraba enamorado de ella, ya que no solo le dijo "te amo", sino que también le dedicó palabras muy bonitas.

Ahora, después de recordar que se dijo en el último video compartido por Fabiola, la ex amante del 'Escorpión Dorado', los fans no dudaron en reaccionar en contra de Montiel, ya que lo tachan de infiel y mentiroso. La gente en internet no perdona al creador de contenido por no ser honesto y por generar una serie de mentiras sobre el caso que se destapó con la entrevista de Adrián Marcelo a Fabiola Martínez.

Montiel fue víctima de los memes después de las nuevas pruebas de su amor con Fabiola (X: lArczl)

Los mejores memes de Alex Montiel tras el video de Fabiola Martínez

Lo que más han criticado los fans son las veces que llegó a decirle "te amo", ya que consideran que no se le dice ese tipo de palabras a una persona que viste cuatro veces en la vida y que no era nada serio, como llegó a mencionar el creador de contenido en su canal de YouTube. Otro de los puntos que no dejaron pasar los fans son las fotos que compartió durante los viajes que realizaron juntos, ya que aparentemente fueron varias veces a Los Ángeles y algunos otros viajes.

"Qué pasó mi todo infiel @alexmonthy no se tu, peor yo no le diría te amo a una mujer que solo vi 4 veces jajaja Calvo mentiroso jajaja mi querido hue$#%& amarrados, mientras tu señora con sus hijos en casa", dijo un usuario en X.

Critican a Montiel por no ser honesto al hablar sobre su infidelidad con Fabiola (X: maggieceleste9)

Otras personas dejaron de lado la polémica entre Montiel, su esposa y Fabiola Martínez para mencionar a la gente que realmente estaría sufriendo todo lo que se está diciendo en redes sociales, los hijos del creador de contenido y Dana. Los internautas aseguran que en estos momentos sus papás están peleando por los audios revelados por la ex amante.

Montiel y Dana estarían peleando por el video compartido por Fabiola (X: alanbermtz)