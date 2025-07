Las frases con las que 'El Escorpión Dorado' buscaba enamorar a Fabiola Martínez | VIDEO

Este martes 8 de julio, las redes sociales se incendiaron con el video que la comediante y conductora regiomontana Fabiola Martínez publicó en su canal de YouTube, en donde muestra pruebas del romance que sostuvo con Alex Montiel, periodista y creador del famoso personaje “El Escorpión Dorado".

Este video sale a la luz, luego que el creador de El Escorpión Dorado salió a aclarar que su relación con Fabiola Martínez fue algo sin importancia y que a la comediante solamente la había visto unas cuatro veces en su vida, ante esto, la regiomontana rompió el silencio y desenmascaró a Montiel.

Así enamoraba El Escorpión Dorado a Fabiola Martínez

Pese a que Alex Montiel reveló que solamente vio a la comediante regiomontana unas 4 ocasiones, sin embargo, Fabiola Martínez le aclaró que fueron alrededor de unas 15 veces las que estuvieron juntos y compartieron momentos felices como en Monterrey, Las Vegas y Nueva York.

“Este cuate asegura que nos vimos solamente 4 veces; nos vimos más de 15 veces... ¿Dónde? Monterrey, Nueva York, Monterrey de nuevo, Los Ángeles, Monterrey... ¿A una persona que viste 4 veces le puedes decir ‘te amo’?”, dijo Fabiola antes de exponer los audios que Montiel le enviaba

Además de revelar los destinos en donde pasaban los días enamorados, Fabiola también compartió una serie de audios en donde expone a Alex Montiel en su momento más tierno y enamorado, pues, el periodista le decía cosas muy románticas a la conductora regiomontana.

Debido a esto es que a continuación haremos un recuento de lo que Alex Montiel, conocido como “El Escorpión Dorado” le dijo a Fabiola Martínez vía mensaje de voz a través de Whatsapp.

Audio 1:

“Cosa hermosa, preciosa que no sale de mi cabeza, te amo”, se escucha a Montiel decirle a Fabiola

Audio 2:

"Cosa hermosa, preciosa, que no sale de mi cabeza. Te amo... Por mí te escribía toda la noche, pero tengo que dormir. Yo estuve lidiando con el insomnio, me desperté como a la media noche, me desperté como a las tres de la mañana, como a las cinco y así. Y en cada despertar, ahí estaba tu sonrisa. Te amo". Sentenció Montiel

Foto: Fabiola Martínez

En ambos audios, se le escucha al creador de “El Escorpión Dorado” como un hombre enamorado e ilusionado por la nueva relación con la conductora regiomontana, pues, el periodista le deja claro a la comediante que la ama.

Alex Montiel le regaló ropa a Fabiola Martínez

En el mismo video, Fabiola Martínez mostró 4 prendas que eran de Alex Montiel y que ella se quedó por ciertas circunstancias, sin embargo, una de estas prendas tiene una historia romántica muy especial.

“Estás un poquito confundido cuate, porque no fueron 4 veces las que nos vimos, fueron 4 prendas que me quedé tuyas… esta gorra con un trébol me la dio aquí en Monterrey en una conferencia que vio a dar en una conferencia o algo así, está muy linda, me la dio porque es rosita…” comenzó a exponer Martínez

Foto: Fabiola Martínez

Luego de mostrar una de las gorras del creador de “El Escorpión Dorado”, Fabiola siguió mostrando una sudadera y una chamarra de la UFC, ambas prendas pertenecen a Montiel y con las cuales ha sido visto en diversas ocasiones.

“...esta si me la puse en Nueva York (un sudadera de Wakanda Forever) hacía muchísimo frío, entonces me gustaba andar muy holgada allá por que comíamos muchísimas hamburguesas…aquí va la siguiente, hay no esta si me encanta, todavía me gusta está bien pesadota y grandotota como tu cuate…”

Foto: Fabiola Martínez

Finalmente, Martínez enseñó una playera muy sencilla en color azúl marino, sin embargo, es la que tiene más carga sentimental para la comediante, pues, revela que esta prenda se la dip Montiel para que pensara en él mientras estaban separados.

“y ya la última, esta es muy tierna, les voy a contar la historia de esta, es una playera que me decía que usara para dormir para que me acordara de él, ¡hay cuate, tan romántico! o sea de ser tu amor pase a ser ‘la amiga de ese cuate’, ¿cómo en un segundo cambia la vida?”, finalizó Fabiola