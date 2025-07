La serie "Los Gringo Hunters" está lista para atrapar a los criminales en la ciudad de Tijuana

Los Gringo Hunters relata la historia de una unidad especial policiaca que opera en la ciudad de Tijuana para atrapar a criminales estadounidenses y regresarlos a su país de origen.

Harold Torres, uno de los protagonistas, comentó algunas de las razones por las que al público le gustará esta nueva serie.

“Es una serie que tiene mucho corazón por donde la veas: en la escritura, en la dirección, en las actuaciones, es una historia que vale la pena contar y está bien fregón hacer cosas en México que sean de calidad”, mencionó Regina Nava, quién interpreta a Camila, la integrante más joven del equipo de élite.

Al interpretar a un equipo en la serie, la química detrás de cámaras era un requisito indispensable para los actores, que lograron construir exitosamente. Regina y Andrew Leland Rogers explicaron cómo llegaron a ese nivel en pantalla.

La serie cuenta con las participaciones de Damián Alcázar, Paulina Dávila y José María Yazpik. Héctor Kotsifakis, quien interpreta a Crisanto, indicó cómo se adaptaron estos artistas al equipo de trabajo.

Esta nueva serie de Netflix se filmó en Tijuana, lugar que sorprendió a todos en el elenco por su peculiaridad. “Siento que Tijuana tiene una personalidad muy fuerte, luchona, que disfruta la vida de una manera bastante particular. Cuando estás filmando, vas a restaurantes a conocer, vas a recorrer calles, las playas y para mí fue conocer un universo nuevo y al ser mi propio país, yo decía: ‘guau’. Cada ciudad tiene sus características, pero Tijuana me generó mucho respeto”, declaró Mayra Hermosillo, protagonista.

El actor Harold Torres, señaló el amor que le tienen los tijuanenses con sus raíces.

“Es muy rico filmar allá, estar allá y convivir con ese entorno. La gente fue súper anfitriona — desde los extras, la energía que le metían — Una belleza — amamos Tijuana”, comentaron Héctor y Andrew.

Los Gringo Hunters se estrena en un momento muy complicado en la relación México-Estados Unidos y Mayra Hermosillo considera que contiene un mensaje directo a esta situación.

“Para nosotros el mensaje es la colaboración y viene desde la producción, la cual no sería lo que es si no tuviera a México y a EE.UU. Son dos naciones queriendo hacer algo en conjunto y lo mismo pasa en la ficción: nosotros no podríamos hacer nuestra chamba si no hiciéramos equipo con los policías de Estados Unidos. Ojalá pudiésemos llevar a la vida real esta idea y que se expanda”.